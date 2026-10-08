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Кои университети и специалности водят по заплати?

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
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Софийският университет отново е номер едно в рейтинговата система

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И тази година рейтинговата система постави начело Софийския университет. Той е на първо място в 22 направления. Следват Техническият и Медицинският университет в столицата. Доходите на младите висшисти са се увеличили с 15 на сто за последната година, показват още рейтингите, а средно те получават възнаграждения от над 1 600 евро.

Най-висок среден облагаем доход, 3747 евро, получават завършилите "Военно дело". Следват тези, които са учили "Математика и компютърни науки" и "Национална сигурност ".Създателите на рейниговата система уточниха, че заплащането на висшистите, завършили "Военно дело" се е повишило след началото на войната в Украйна. За съжаление няма много желаещи за тази специалност.

Светослав Йорданов, "История и геополитика", СУ: "Аз съм съгласен да уча военно дело, защото смятам, че българската държава има нужда от хора, които защитават интересите на родината. Аз имам сериозен зрителен проблем и за съжаление обстоятелствата са такива, че няма как да се случи на този етап.

Станислав Димчев, "Международни отношения", СУ: "Аз всъщност бях приет и във Военната академия, но реших да уча в Софийския университет. Някой ден ще се завърна във Военната академия, за да направя магистратура.

На ниво висше училище най-много получават завършилите "Администрация и управление" в Американския университет- 5591 евро и "Военно дело" във Военна академия "Георги Раковски" - 4913 евро.

Любомира Георгиева, "Право", СУ:

- БНТ Голяма заплата ли е по-важното или това да ви харесва какво учите?

-Те двете неща, според мен, вървят ръка за ръка, защото никой не иска да работи нещо, с което не може да се издържа."

Безработицата сред висшистите през последните пет години е около 2%, сред магистрите - 1 на сто. Най-малко безработни има при завършилите "Медицина".

Георги Вълчев, министър на образованието и науката": "Все по-голяма част от младите хора, които завършват висше образование получават бърза реализация на пазара на труда и то в сферите, в които са получили своето висше образование. Все по-добра реализация имат кадрите, които освен първата бакалавърска степен надграждат своето образование с магистърска степен."

Средният успех от дипломата на приетите в първи курс студенти вече е 5,16 като това е най-високото измервано ниво. Тук лидери са направленията - "Медицина" - с успех 5.72, "Фармация" и "Дентална медицина". Двойно са се увеличили чуждестранните студенти у нас за последното десетилетие и вече са 9 на сто. Повече обаче, 11 %, остават българските студенти, които учат в чужбина.

#рейтинги #специалности #университети #Софийски университет

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