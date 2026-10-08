Румен Радев и Марта Кос обсъдиха разширяването на ЕС и свързаността на Балканите

Процесът на разширяване на ЕС и устойчивото утвърждаване на европейските принципи и ценности в страните, кандидатстващи за членство, бяха във фокуса на срещата на министър-председателя Румен Радев и европейския комисар по разширяването Марта Кос, която е на посещение в България.

Свързаността на Балканите е ключов приоритет не само за страните от региона, а и за Европейската комисия, която подкрепя финансово редица проекти в тази област, посочиха премиерът Радев и комисар Кос. Двамата откроиха значението на ускореното изграждане на стратегическия за региона Транспортен коридор VIII, както и разширяването на транспортните, енергийни и дигитални мрежи, които са ключов фактор за развитието на Югоизточна Европа.