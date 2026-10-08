Поредна масирана руска атака срещу Украйна

Поне 33-ма души загинаха след руски удари срещу два пътнически автобуса в украинския град Краматорск. През последните седмици Русия поведе интензивна кампания на въздушни удари, десетки са жертвите в цяла Украйна, сирените за въздушна тревога почти не спират, особено в столицата Киев. По данни на ООН до август тази година цивилните жертви в Украйна са повече отколкото за цялата 2025 година.

Това са останките от един от двата автобуса в Краматорск, поразени от руска авиационна бомба. Всички жертви и ранени са цивилни. Заради все по-ожесточените нападения Вадим Филашкин, губернатор на контролираната от Украйна част от Донецка област, прикани останалите в района граждани да го напуснат.

Вадим Филашкин, губернатор на Донецка област: „Руснаците умишлено атакуват цивилни граждани. За тях автобус, пълен с пътници, е привлекателна мишена именно защото един-единствен удар може да убие максимален брой хора. Русия съзнателно пренебрегва всички възможни правила за водене на война и норми на международното хуманитарно право. Тя избира цели, при които може да причини най-големи страдания на цивилното население.“

От съображения за сигурност градският и междуградският транспорт в Краматорск и съседния Славянск спират работа. Двете населени места са от ключово значение, тъй като се намират в така наречения крепостен пояс в Донецка област, който спира напредването на руската армия. На около 420 км от Краматорск - в Прилуки, разчистването на пететажната жилищна сграда, поразена от руснаците вчера, продължава. Жертвите тук са 22, 5 от тях деца. На място бяха украинският президент Володимир Зеленски и британският министър на външните работи Ед Милибанд.

Ед Милибанд, министър на външните работи на Великобритания: „Тук съм не само с думи за подкрепа, тук съм, за да предложа конкретни действия. Днес обявяваме още санкции срещу Русия - срещу военната машина на Путин, срещу сенчестия флот, срещу петролните компании, срещу криптото. Обявяваме и още хуманитарната и енергийна помощ. И вярвам, че говоря от името на британския народ, ние сме до вас, г-н президент!“ Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Путин иска максимална есклация. Затова трябва да работим всички заедно. Европейците не могат да го притиснат. Но могат да помогнат на нас, и така да бъде принуден да преговаря. Но американците могат да направят повече. Мисля, че президентът Тръмп може да направи повече.“

Зеленски обяви, че утре и в събота украинска делегация ще посети Съединените щати за разговори с американската страна.