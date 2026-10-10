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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Продължава разследването на атаките срещу два търговски кораба край България

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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Разследването на атаката срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона продължава. Българските власти все още не потвърждават кой стои зад удара с дронове. Експерти трябва да направят проверка на потъващия кораб, за да бъдат установени причините за атаката и произходът на използваните дронове. Европейската комисия определи случилото се като грубо нарушение на международното право.

В рамките на голяма международна конференция, темата за ударите срещу двата търговски кораба коментираха външният министър Велислава Петрова, транспортният Георги Пеев и еврокомисарят по разширяването Марта Кос. Докато разследването не приключи, страната ни няма да коментира от къде е дошла атаката с дронове Страната ни никога не е потвърждавала, че тя е руска, както вчера заяви украинският президент Зеленески. Ако това обаче се докаже по неоспорим начин, външното ни министерство ще привика веднага посланика на Русия у нас и ще му връчи нота.

След атаката в българската изключителна икономическа зона на Черно море, София поддържа контакт с Украйна и Румъния, но все още проверява информацията за това кой е извършителят.

Велислава Петрова, министър на външните работи: „В момента чакаме това, което ще ни кажат от службите, Министерството на отбраната. Важното в случая е да получим необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Така че се надявам да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи и да имаме и ясни факти и доказателства в посока на това каква точно е причината.“

Липсата на достатъчно данни към момента възпират София от дипломатически действия спрямо Москва.

Георги Пеев, министър на транспорта и съобщенията: „Ние сме хора, които трябва да говорим с факти. Имаме увереността от няколко партньорски организации, че ще ни предоставят техническа възможност, така че да можем да проверим и да изследваме какво се е случило и съответно ако намерим останки от дронове, да имаме увереност от чия страна са.“

Атаките вече са част и от европейския разговор за сигурността в Черно море.

Марта Кос, еврокомисар по съседство и разширяване: „Осъждаме остро нападението срещу търговските кораби в изключителната икономическа зона на България. Това е неприемливо, грубо нарушение на основните принципи на международното право и ярко напомняне за заплахите за сигурността, пред които е изправена Европа. Моите съболезнования на семействата на загиналите и на изчезналите членове на екипажите и моята благодарност за бързата реакция на българските спасителни екипи.“

Снимки: БТА

Спасителната операция от наша страна е приключила, а потвърдени данни за товара на втория кораб няма.

Вижте повече в прякото включване на Ирина Цонева.

#атаката с дронове срещу кораби в Черно море #външният министър Велислава Петрова #Марта Кос #Георги Пеев

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