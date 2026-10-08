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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Сирия поиска независимо разследване на потъването на кораба "Алфа Уатан"

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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От Дамаск настояват да бъдат оповестени "причините, довели до прекратяване на издирвателната и спасителната операция"

всички спасени моряци атакуваните дронове търговски кораби вече варна снимки
Снимка: БТА
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Сирия е изпратила писмо до българските власти с искане за "независимо и прозрачно разследване" на потъването на търговския кораб "Алфа Уатан" съобщава агенция Франс прес.

9 сирийски моряци са в неизвестност след удара с дрон край бреговете на България. Мазен Алуш - представител на сирийските митнически власти, съобщава пред Франс прес, че " екипажът на кораба се състои от 10 души - 9 сирийци и един египетски граждани".

От Дамаск настояват да бъдат оповестени "причините, довели до прекратяване на издирвателната и спасителната операция" в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Сирийския профсюз на моряците обяви, че е изгубен контакт с екипажа на кораба и не са открити оцелели. Сирийски граждани споделят снимки и съобщения за смъртта на техни близки в социалните медии.

Една от споделилите подобни публикации е Уалаа Мелхем, която страда за брат си Тарек и твърди, че той е загинал в морето. Ясмин Мереи споделя снимка на 26-годишният си племенник - Раед, който е бил готвач на потъналия кораб.

#издриване на моряци #разследвание #атаката с дронове срещу кораби в Черно море #Сирия

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