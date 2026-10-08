Демерджиев: Пеевски не е плащал лично полетите си, Пеевски: Не се показаха 36 фактури за 36 полета

Според думите на вътрешния министър Иван Демерджиев лидерът на ДПС Делян Пеевски не е плащал лично за частните си полети. Става дума за 36 полета за стойност над 5 милиона евро.

Демерджиев изнесе информация и за четири фирми, печелили обществени поръчки за строеж на мантинели. И обяви връзка между всички тях и фирмата, плащала полетите. Последва реакция и от Пеевски.

Дружеството "Спектрум" ЕАД е платило над 5 млн. евро за полетите на Делян Пеевски за периода от 2023 до 2026 година, обяви вътрешният министър.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи:"Няма данни г-н Делян Славчев Пеевски да е заплащал тези полети, но има данни, че те са заплащани на "Хипериан Авиейшън" от дружеството "Спектрум Еър" ЕАД."

Демерджиев изнесе данни за четири фирми, печелили обществени поръчки за монтаж на мантинели, като по думите му те са пряко свързани с компанията "Спектрум", платила и оперирала полетите на Пеевски.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Тези дружества, макар привидно и формално да са конкуренти помежду си, се установява, че са свързани с най-различни връзки. Това са роднински връзки, еднакви офиси, еднакви имейл адреси, телефони и други."

Не закъсня реакцията и на Пеевски:

Делян Пеевски, лидер на ДПС: "Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че в днешния ден всичко това приключи. Пълно фиаско за Демерджиев. Лъжи, лъжи, лъжи."

А на твърденията на лидера на ДПС часове по-късно Демерджиев отговори така:

Снимки:БТА

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Всичко едва сега започва, не само за този случай, а за всички, които са отклонявали обществен ресурс за различни цели. Цитирах конкретни документи, бях пределно ясен. Част от тях идват от службите на Малта, не чух опровержения."

Вътрешният министър допълни, че всички документи са внесени в прокуратурата.