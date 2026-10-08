БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Случаят „Ива Михайлова“: София и Скопие с...
Чете се за: 05:12 мин.
Сирия поиска независимо разследване на потъването на...
Чете се за: 01:50 мин.
Канадката Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература
Чете се за: 00:45 мин.
33-ма души загинаха при руски удари в Украйна
Чете се за: 02:37 мин.
Скопие се съгласи български лекари да прегледат Ива...
Чете се за: 02:22 мин.
"Галъп" за президентския вот: Илияна Йотова и...
Чете се за: 03:15 мин.
Министър Ива Петрова: Гарантирали сме сигурността на...
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Демерджиев: Пеевски не е плащал лично полетите си, Пеевски: Не се показаха 36 фактури за 36 полета

Християна Димитрова от Християна Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Запази
Демерджиев: Пеевски не е плащал лично полетите си, Пеевски: Не се показаха 36 фактури за 36 полета
Слушай новината

Според думите на вътрешния министър Иван Демерджиев лидерът на ДПС Делян Пеевски не е плащал лично за частните си полети. Става дума за 36 полета за стойност над 5 милиона евро.

Демерджиев изнесе информация и за четири фирми, печелили обществени поръчки за строеж на мантинели. И обяви връзка между всички тях и фирмата, плащала полетите. Последва реакция и от Пеевски.

Дружеството "Спектрум" ЕАД е платило над 5 млн. евро за полетите на Делян Пеевски за периода от 2023 до 2026 година, обяви вътрешният министър.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи:"Няма данни г-н Делян Славчев Пеевски да е заплащал тези полети, но има данни, че те са заплащани на "Хипериан Авиейшън" от дружеството "Спектрум Еър" ЕАД."

Демерджиев изнесе данни за четири фирми, печелили обществени поръчки за монтаж на мантинели, като по думите му те са пряко свързани с компанията "Спектрум", платила и оперирала полетите на Пеевски.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Тези дружества, макар привидно и формално да са конкуренти помежду си, се установява, че са свързани с най-различни връзки. Това са роднински връзки, еднакви офиси, еднакви имейл адреси, телефони и други."

Не закъсня реакцията и на Пеевски:

Делян Пеевски, лидер на ДПС: "Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че в днешния ден всичко това приключи. Пълно фиаско за Демерджиев. Лъжи, лъжи, лъжи."

А на твърденията на лидера на ДПС часове по-късно Демерджиев отговори така:

Снимки:БТА

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Всичко едва сега започва, не само за този случай, а за всички, които са отклонявали обществен ресурс за различни цели. Цитирах конкретни документи, бях пределно ясен. Част от тях идват от службите на Малта, не чух опровержения."

Вътрешният министър допълни, че всички документи са внесени в прокуратурата.

#"Спектрум" #мантинелите #Иван Демерджиев #делян пеевски #полети #финансиране

Последвайте ни

ТОП 24

Реставрацията на паметника на Шипка: Министърът на културата ще представи етапите и сроковете за изпълнение
1
Реставрацията на паметника на Шипка: Министърът на културата ще...
СПЕЦИАЛНО: Атаката с дронове в Черно море – какво се знае за потъналия кораб "Алфа Уатан"
2
СПЕЦИАЛНО: Атаката с дронове в Черно море – какво се знае за...
Спират 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за планов годишен ремонт
3
Спират 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за планов годишен ремонт
Дронове и спорт - какъв е опитът на босненската полиция?
4
Дронове и спорт - какъв е опитът на босненската полиция?
Енчо Керязов: Българските национали са обезпечени за участие на световното първенство по вдигане на тежести
5
Енчо Керязов: Българските национали са обезпечени за участие на...
Политически коментари след заседанието на КСНС при президента (ОБЗОР)
6
Политически коментари след заседанието на КСНС при президента (ОБЗОР)

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
2
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
3
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са доказателства, че Мегеров е физическият извършител на престъплението
4
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са...
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
5
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО
6
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване...

Още от: Общество

СЕМ сезира ЦИК за реч на омраза в предизборната кампания за президент и вицепрезидент
СЕМ сезира ЦИК за реч на омраза в предизборната кампания за президент и вицепрезидент
Канадката Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература Канадката Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература
Чете се за: 00:45 мин.
Без съмнение: Според учените тленните останки категорично са на цар Самуил Без съмнение: Според учените тленните останки категорично са на цар Самуил
Чете се за: 02:15 мин.
Събират средства за лечението на млада учителка, пострадала при катастрофа с камион и три коли на АМ „Тракия“ Събират средства за лечението на млада учителка, пострадала при катастрофа с камион и три коли на АМ „Тракия“
Чете се за: 01:07 мин.
Софийският университет отново е номер едно в рейтинговата система Софийският университет отново е номер едно в рейтинговата система
Чете се за: 00:42 мин.
Реставрацията на паметника на Шипка: Министърът на културата ще представи етапите и сроковете за изпълнение Реставрацията на паметника на Шипка: Министърът на културата ще представи етапите и сроковете за изпълнение
11148
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Специално пред БНТ: Говори екипаж на хеликоптер от авиобаза „Крумово“ за мисията по издирване и спасяване в Черно море
Специално пред БНТ: Говори екипаж на хеликоптер от авиобаза...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Сирия поиска независимо разследване на потъването на кораба "Алфа Уатан" Сирия поиска независимо разследване на потъването на кораба "Алфа Уатан"
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Случаят „Ива Михайлова“: София и Скопие с готовност за медицински консилиум Случаят „Ива Михайлова“: София и Скопие с готовност за медицински консилиум
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
СЕМ сезира ЦИК за реч на омраза в предизборната кампания за президент и вицепрезидент СЕМ сезира ЦИК за реч на омраза в предизборната кампания за президент и вицепрезидент
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Фрегатата „Верни“ извърши оглед на кораба...
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
33-ма души загинаха при руски удари в Украйна
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Канадката Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература
Чете се за: 00:45 мин.
Общество
ЕС и СЗО очакват информация от Русия за случая на чума в Сибир
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ