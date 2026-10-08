В Португалия Марко Рубио оцени ситуацията в Украйна като "много опасна" и предупреди за риск от ескалация

Американският държавен секретар Марко Рубио оцени като "много опасна" настоящата патова, според него, ситуация в Украйна. Той предупреди за рисковете от ескалация и увери, че Вашингтон ще продължи да работи за мирно решение.

"Съединените щати искат силна Европа", изтъкна Рубио в Атина преди заминаването си за Лисабон. Португалия е последна спирка от европейската му обиколка, която включваше Исландия и Гърция.

Украйна беше акцент в изказването на Рубио след разговори с португалския си колега Пауло Рангел.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: "Другият начин за излизане от патовата ситуация е чрез ескалация от едната или другата страна, или от двете. И това е много опасно, защото тази ескалация може да се превърне в саботажна кампания в съседни страни, които са членки на НАТО.“

Освен войната, на дневен ред е и евентуална сделка за закупуване от страна на Лисабон на американски F-35. Конкуренти са европейските "Юрофайтър", "Рафал" и "Грипен".

И в Атина военни сделки бяха във фокуса на разговорите. Гръцкото правителство обяви, че ще закупи американско военно оборудване на стойност четири милиарда долара.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: "Колкото по-силни са отделните страни от НАТО в социално, икономическо и военно отношение, толкова по-силна е самата НАТО. Това искаме."

В четирите милиарда долара от Гърция влизат ракети и високоточни бомби както за сегашния гръцки парк от F-16, така и за 20-те машини F-35, първата от която се очаква да пристигне през ноември 2029-та година, пише вестник "Катимерини".

Центристкият "Та Неа" обяснява, че сделката е част от нова дългосрочна програма с хоризонт 20 години.

"Дойде, взе четири милиарда и си замина", гласи критична забележка в лявото издание "Ефимерида тон синтактон" по адрес на Рубио.

В реч пред Акропола снощи държавният секретар призова Европа да се събуди от дългия си сън и предупреди, че западната цивилизация е на кръстопът между националната мощ и упадъка.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: "Древните гърци не са били наивни. Разбирали са, че нациите имат интереси, че държавническото изкуство изисква предпазливост и дипломация, но са били наясно, че то също изисква способност да се използва сила, когато предпазливостта и дипломацията се провалят. Това е класическото разбиране за политиката и държавническото изкуство, което администрацията на Тръмп се надява да възвърне.“

В Исландия Марко Рубио се обяви за по-голямо американско влияние в Арктика в контекста на споразумението от септември между Съединените щати Дания и Гренландия. То предвижда засилено военно присъствие на Вашингтон на арктическия остров.