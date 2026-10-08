Бъдещето на Коридор 8: България и ЕК настояха за ускорено изграждане на транспортната връзка

Коридор №8 трябва да бъде ускорен – за това настояха България и Европейската комисия на голяма международна конференция в София. Най-сложният участък остава железопътната връзка между България и Северна Македония и изграждането на трансграничния тунел. Следващата министерска среща за Коридор 8 ще бъде в Скопие.

От Адриатическо до Черно море – Коридор 8 трябва да осигури пряка транспортна връзка през Албания, Северна Македония и България.

В София днес трите страни обсъдиха как проектът да премине от политически ангажименти към реално изграждане на инфраструктурата.

Велислава Петрова, министър на външните работи:„Засега се говори период от следващите 5-6 години и всички етапи, които са необходими, за да се завърши това. Чухме от комисар Кос, очакването това да стане по-бързо, така че там беше спешеше и министър Пеев, така че от наша страна има пълна говорно за работим възможно най-кратки срокове.“

По проекта вече има конкретен план между София и Скопие, а отделните проекти се движат с ускорено темпо.

Георги Пеев, министър на транспорта и съобщенията:„Сроковете са заложени в следващата рамка, която е до 2034 година. Най-трудно е общото тунелно съоръжение, което е между България и Македония. Там България ще бъде водеща страна, тя ще възлага процедурите.“

Европейската комисия вече обвързва проекта с конкретно финансиране. Брюксел настоява изграждането на връзките да бъде ускорено.

Марта Кос, еврокомисар по разширяването: „И именно това е целта на Коридор 8 – да свърже Адриатическо море с Черно море и да донесе ползи за хората в България, Северна Македония, Албания и по-широко. Затова Европейският съюз подкрепя Коридор 8 в Северна Македония и Албания с 319 милиона евро и вече изграждаме връзките на бъдещия Съюз още днес.“

За европейската комисия новата инфраструктура трябва да има ефект не само върху транспорта, но и върху икономическите връзки и устойчивостта на маршрутите.

Марта Кос, еврокомисар по разширяването: „Коридор 8 ще обслужва икономиките и общностите от двете страни на границите. Той ще бъде част от по-широка мрежа от транспортни връзки от центъра на Европа до сърцето на Азия. Това ще създаде повече възможности за европейския бизнес в свят, в който много търговски маршрути са нарушени.“

Северна Македония от своя страна поема ангажимент за своята част от проекта. Следващата министерска среща ще бъде в Скопие, където трябва да бъде продължена работата по конкретните етапи и тяхното изпълнение.

Тимчо Муцунски, министър на външните работи на Република Северна Македония:„Успехът му изисква ангажимент от всички. Всяка част от коридора е важна и всеки партньор трябва да изпълни своята част. Един стратегически коридор може да бъде толкова силен, колкото е силен ангажиментът за завършването му от единия до другия край.“

Следващата година София и Европейската комисия ще бъдат домакини и на среща на върха за европейската свързаност.