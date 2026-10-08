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ДНК анализ, изотопи и още проучвания: Българските учени за останките на Самуил и костите, предадени от Гърция

Мария Чернева от Мария Чернева
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Владетелят е бил висок 153 см, а синът му - Гаврил Радомир - 170

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Въпреки че за учените няма никакво съмнение, че останките, които получихме от гръцката страна, са именно на Самуил, те ще бъдат изследвани допълнително със съвременни методи. ДНК анализ може да даде информация за произход по майчина линия, изследване на изотопи ще каже и къде е отраснал Самуил.

Екипът, ангажиран с анализа на останките и на роднините, днес представи резултатите си до сега и планираните бъдещи изследвания, които могат да дадат допълнителна информация и за близките, погребани до българския цар.

Писмените извори и археологическите проучвания дават достатъчно добра увереност да се твърди, че намерените останки са именно на цар Самуил. Още повече, че именно той е издигнал храма, в който са открити неговите останки и саркофагът е бил част от строителния план. Костите също така свидетелстват за неговите битки.

доц. д-р Виктория Русева, антрополог, ИЕМПАМ, БАН:"Какво проследихме в скелетните останки. Проследихме първо наличие на възрастта - 60-70 години, мъжки пол, успяхме да реконструираме ръста."

Самуил е бил висок 153, но е имал силно развита мускулатура, в следствие на усилена физическа активност. Черепните останки сега ще дадат възможност за нова по-точна дигитална реконструкция на образа на Самуил.

доц. д-р Виктория Русева, антрополог, ИЕМПАМ, БАН:"Тук изгледът е доста по-така грацилен, финно изглеждащ човек."

Костите на царя носят и много белези от битките, които е водил и са едни от най-категоричните доказателства, че са на Самуил.

доц. д-р Виктория Русева, антрополог, ИЕМПАМ, БАН: "Тук ви показвам това е така известната травма на предмишницата, което до голяма степен е инвалидизирала тази ръка. Установяват се и възпалителни процеси, които са специфично разпространени около ставите на крайниците, които също са затруднявали движенията."

Следи от рани и травми има и още един скелет от съседния саркофаг, които отговарят на писмените сведения за Гаврил, синът на Самуил, който е бил значително по висок - около 1 и 70.

Антрополозите идентифицират останки още на трима възрастни и множество фрагменти от детски скелети.

Доника Йорданова, антрополог, ИЕМПАМ, БАН: "В резултат от този анализ установихме че в материала има най-малко 8 деца, на възраст между три месеца и 5 години, което попада в категория първа детска възраст."

Дали става дума за момченца или момиченца, това няма как да се установи по костите. Но ДНК анализът ще даде информация.

Антрополозите смятат, че останки само от четирима са годни да подробно генетично профилиране и установяване на родство.

ДНК от костите на Самуил са третирани в миналото с химикали, които правят проблемен ДНК анализа. Въпреки това ще смятат че ще успеят поне да установят произход по майчина линия, за която се знае, че е арменка.

#изследване на костите #Самуил #антрополог #ръст #деца

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