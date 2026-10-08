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Горивата може да поскъпнат значително от 2028 г. заради нови екоизисквания

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
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Цените на бензина, дизела и пропан-бутана на дребно ще скочат двойно още от 2028 г. в случай, че влезнат в сила евроизисквания за опазване на околната среда. Това предупредиха от Българската петролна и газова асоциация, които подписаха съвместна декларация с асоциации от Чехия, Полша, Румъния и Словакия с искане евроизискванията да бъдат отложени с две години. Декларацията беше подкрепена и от българското правителство.

Новите евроизисквания от 2028 година предвиждат производителите на горива да купуват квоти парникови газове заради замърсяванията. Според изследване на УНСС има три сценария - оптимистичен, реалистичен и песимистичен. В най-лошия вариант цените на литър гориво на дребно ще скочат с над 1 евро и 40 цента.

проф. Янко Христозов, зам.-ректор на УНСС: "Очаква се разходите за транспорт до 2030 година да се увеличат с 16%. В исторически план изследванията показват, че в рамките на четири седмици, каквото се случи с увеличение на цената на горивата, се прехвърля на колонката и се плаща от крайния потребител."

Според учените най-голяма тежест ще понесат хората със средни доходи като за тях разхода за гориво годишно ще се увеличи с между 164 евро и 1400 евро.

Светослав Бенчев, Българска петролна и газова асоциация: " Това, което иска евросъюзът от нас, е, когато продадем един тон дизел, да върнем три тона въглеродни емисии. Всяка квота може да струва от 70 до 501 евро в зависимост от пазара, цена която директно и автоматично се включва на всеки литър гориво."

Радостин Илиев е собственик на малък бизнес в Русе. Занимава се с почистване и разполага с четири автомобила на бензин, които месечно изминават около 1000 километра. Отчита, че само за година разходите му за гориво са се вдигнали с 50%.

Радостин Илиев, собственик на малък бизнес: "Бензинът винаги ще расте, той е стока, която се изчерпва и като има търсене ще расте, тъй че някой казва, че ще смъкне цените, това е невъзможно. Това са международни пазари, навсякъде расте."

Именно затова и Европейският съюз си поставя целта да се върви към повишаване на ефективността на използваното гориво. Тази цел трябва да се запази и според енергийното министерство.

Кирил Темелков, зам.-министър на енергетиката: "Нашето разбиране е, че регулациите трябва да бъдат адекватни и ефективни. Не споделяме това, че има прекалени регулации, не може да има прекалени регулации. В последните години бяхме свидетели на това, че ако не положим грижи за природата, тя ще ни отмъсти по начин, по който трудно можем да реагираме."

По данни на УНСС и отлагането също не е решение без да бъдат променени изискванията.

Александър Пулев, вицепремиер и министър на икономиката: "Ние сме за всички зелени политики, но те трябва да станат по начин, по който не нарушават още повече нивото на конкурентоспособност на Европа."

Добри Митрев, председател на БСК: "Трябва да обсъдим дали европейската икономика и индустрия може в тези срокове, с тези политики, с наличната в момента подкрепа да изпълни тези цели."

В случай, че схемата за търговия с емисии се приложи и за горивата, България ще плаща годишно между 9 и 43 млрд. евро допълнително за квоти.

#поскъване на горивата #горива #новини в Метрото

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