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Реставрацията на Паметника на Шипка: Специалисти опровергават неверни твърдения

Цанка Николова от Цанка Николова
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Министърът на културата ще получава отчет през 10 дни за извършените дейности във връзка с реставрацията на Паметника на Свободата Шипка на връх „Свети Никола“, а всеки месец ще има и данни за контрола върху тях. Специалисти, ангажирани с ремонтите, разказаха за предизвикателствата, пред които са изправени. Те опровергаха и неверни факти, разпространявани в социалните мрежи в последните дни.

От откриването на паметника през 1934 година до сега по него има само козметични ремонти.

арх. Николай Симеонов, проектант на идейния и на работния проект: „Конструкцията на сградата е в добро състояние. Но паметникът не е зидан от камъни. А всъщност вътре има бутобетон, който в годините, заради влагите има доста деструктивни процеси.“

инж. Емил Цаков, конструктор: „Основата на паметника е абсолютно стабилна. Всички неща, които ще се ремонтират, и които ще се оправят и са дефектирали, са по облицовката на паметника.“

Министърът на културата Евтим Милошев подчерта, че извадените до момента облицовъчни плочки са извадени, номерирани и подредени от западната страна на паметника, а строителният насип под тях е бил извозен в специално депо.

Евтим Милошев, министър на културата: „Това е отпадъчен материал, а не са камъните от паметника.“

Въпреки реставрацията чествания догодина ще има.

Чавдар Ангелов, директор на национален парк-музей Шипка-Бузлуджа: „Това, че няма да можем да докоснем самия паметник, а ще се доближим на 15-20 от него, според мен по никакъв начин не може да се отрази на отбелязването на тези големи юбилеи, свързана и с българското освобождение.“

Евтим Милошев, министър на културата: „За всички нас това е кауза. Кауза, защото това е паметникът на свободата, това е паметникът построен преди 100 години, строен е 8 години. Намира се на височина почти 1330 метра и това създава много специфика.“

Периодът, в който е възможно да се работи, е между май и октомври. А ремонтът трябва да приключи през 2029 година.

#паметник „Шипка“ #специалисти #неверни твърдения #реставрация

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