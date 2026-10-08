Докладват реставрацията на „Шипка-Бузлуджа“ на всеки 10 дни в Министерството на културата

През 10 дни директорът на националния парк-музей "Шипка-Бузлуджа" Чавдар Ангелов ще дава отчет в Министерството на културата по отношение на извършените дейности във връзка с реставрацията, а всеки месец - и такъв по контрола върху тях. Това стана ясно днес по време на пресконференция за обхвата на дейностите, етапите и сроковете за изпълнение, както и мерките за опазване на автентичния облик на паметника.

Министърът на културата Евтим Милошев подчерта, че извадените до момента облицовъчни плочки са извадени, номерирани, подредени от западната страна на паметника, а строителният насип под тях е бил извозен в специално депо.

Директорът на парк-музей "Шипка-Бузлуджа" отбеляза, че реставрацията няма да възпрепятства отбелязването на годишнините, които ще се проведат на 15 - 20 метра от монумента. Ремонтът трябва да приключи през 2029 година.

Снимки: БТА