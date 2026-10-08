БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Скопие се съгласи български лекари да прегледат Ива...
Чете се за: 02:22 мин.
"Галъп" за президентския вот: Илияна Йотова и...
Чете се за: 03:15 мин.
Министър Ива Петрова: Гарантирали сме сигурността на...
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Докладват реставрацията на „Шипка-Бузлуджа“ на всеки 10 дни в Министерството на културата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Запази

Реставрацията няма да възпрепятства отбелязването на годишнините край монумента

докладват реставрацията bdquoшипка бузлуджаldquo всеки дни министерството културата
Слушай новината

През 10 дни директорът на националния парк-музей "Шипка-Бузлуджа" Чавдар Ангелов ще дава отчет в Министерството на културата по отношение на извършените дейности във връзка с реставрацията, а всеки месец - и такъв по контрола върху тях. Това стана ясно днес по време на пресконференция за обхвата на дейностите, етапите и сроковете за изпълнение, както и мерките за опазване на автентичния облик на паметника.

Министърът на културата Евтим Милошев подчерта, че извадените до момента облицовъчни плочки са извадени, номерирани, подредени от западната страна на паметника, а строителният насип под тях е бил извозен в специално депо.

Директорът на парк-музей "Шипка-Бузлуджа" отбеляза, че реставрацията няма да възпрепятства отбелязването на годишнините, които ще се проведат на 15 - 20 метра от монумента. Ремонтът трябва да приключи през 2029 година.

Снимки: БТА

#директорът на Шипка #паметника на връх Шипка #Министерство на културата #реставрация

Последвайте ни

ТОП 24

19-годишен е следил за изправността на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг, но нямал квалификация за двигателя и спирачките
1
19-годишен е следил за изправността на АТВ-то от катастрофата в...
Постоянен арест за шефката на Клиниката по ревматология в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив
2
Постоянен арест за шефката на Клиниката по ревматология в УМБАЛ...
Спират 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за планов годишен ремонт
3
Спират 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за планов годишен ремонт
СПЕЦИАЛНО: Атаката с дронове в Черно море – какво се знае за потъналия кораб "Алфа Уатан"
4
СПЕЦИАЛНО: Атаката с дронове в Черно море – какво се знае за...
Дронове и спорт - какъв е опитът на босненската полиция?
5
Дронове и спорт - какъв е опитът на босненската полиция?
Руското посолство у нас: Поразените кораби в Черно море не са били сред целите на военното ни министерство
6
Руското посолство у нас: Поразените кораби в Черно море не са били...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
2
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
3
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са доказателства, че Мегеров е физическият извършител на престъплението
4
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са...
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
5
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО
6
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване...

Още от: Регионални

Разкриха незаконни вили в Странджа, представяни за пчелини (СНИМКИ)
Разкриха незаконни вили в Странджа, представяни за пчелини (СНИМКИ)
"Шаманът" от Калофер излиза от ареста срещу гаранция от 15 000 евро "Шаманът" от Калофер излиза от ареста срещу гаранция от 15 000 евро
Чете се за: 02:07 мин.
Прокуратурата ще проверява качеството на мантинелите на 36-и км на АМ „Хемус“ Прокуратурата ще проверява качеството на мантинелите на 36-и км на АМ „Хемус“
Чете се за: 00:57 мин.
Събират средства за лечението на млада учителка, пострадала при катастрофа с камион и три коли на АМ „Тракия“ Събират средства за лечението на млада учителка, пострадала при катастрофа с камион и три коли на АМ „Тракия“
Чете се за: 01:07 мин.
Мащабен незаконен улов в Бургаско: Извадиха 600 метра мрежи с половин тон риба от езерото Вая Мащабен незаконен улов в Бургаско: Извадиха 600 метра мрежи с половин тон риба от езерото Вая
Чете се за: 00:37 мин.
Камион полетя в дере между Челопеч и Долно Камарци (СНИМКИ) Камион полетя в дере между Челопеч и Долно Камарци (СНИМКИ)
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Скопие се съгласи български лекари да прегледат Ива Михайлова, година след като пострада в катастрофа
Скопие се съгласи български лекари да прегледат Ива Михайлова,...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
"Галъп" за президентския вот: Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят убедително с 44,9% подкрепа "Галъп" за президентския вот: Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят убедително с 44,9% подкрепа
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Външният министър ще привика Митрофанова, ако се докаже, че атаката в Черно море е руска Външният министър ще привика Митрофанова, ако се докаже, че атаката в Черно море е руска
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Гняв и вълна от съпричастност в Испания след смъртта на вдъхновителката на протестите, които свалиха правителството Гняв и вълна от съпричастност в Испания след смъртта на вдъхновителката на протестите, които свалиха правителството
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Разкриха незаконни вили в Странджа, представяни за пчелини (СНИМКИ)
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
"Шаманът" от Калофер излиза от ареста срещу гаранция от...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Полярни реакции в парламента след проведения при президента КСНС
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Поне един загинал след срутването на сграда в истанбулския район...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ