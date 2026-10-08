Красимир Балъков: Никой не може да прави магии и чудеса във футбола

Красимир Балъков е на мнение, че въпреки привличането на Маркус Гиздол, който сериозен германски треньор, резултатите за ЦСКА може да не дойдат веднага с него. Една от легендите на българския футбол не се съмнява в качествата на германеца.

Бившият халф обаче не скри притесненията си за аклиматизацията на специалиста в българската футболна действителност. Балъков заяви, че познава и помощник-треньора на Гиздол – Райнер Видмайер, с когото е работил в Германия и препоръча на „червената“ общност да има търпение към новия щаб.

„Във футбола няма търпение. Няма какво да се заблуждаваме, магии и чудеса никой не може да прави. Отбори като ЦСКА и Левски нямат време да те чакат. Ако случайно не тръгне както трябва, защото го има и този вариант, трябва търпение. Българите имаме много малко такова. Дано тръгне, защото първите мачове са много тежки и ако нещата не са както трябва, той не е за нас, което не е истина и реално“, сподели Балъков.

Повече от интервюто с Красимир Балъков можете да чуете във видеото!