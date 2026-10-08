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Петима българи влизат в щаба на Маркус Гиздол в ЦСКА

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Спорт
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Помощник-треньорите на германеца ще са негови сънародници в екипа на "армейците".

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ЦСКА обяви пълния треньорски щаб на новия наставник на тима Маркус Гиздол. Помощници на германеца ще са неговите сънародници Райнер Видмайер и Якоб Браун, а оостаналите в екипа са българи. Треньор на вратарите остава Ивайло Иванов, а за физическата подготовка ще отговарят Костадин Джоргов и Георги Петров. Анализатори ще са Мартин Стоянов и Мартин Митов.

Треньорският щаб на ЦСКА:

Маркус Гиздол - старши треньор;
Райнер Видмайер и Якоб Браун - помощник-треньори;
Ивайло Иванов - треньор на вратарите;
Костадин Джоргов и Георги Петров - кондиционни треньори;
Мартин Стоянов и Мартин Митов - анализатори.

#Мартин Митев #Костадин Джоргов #Якоб Браун #Райнер Видмайер #ПФК ЦСКА #Мартин Стоянов #Маркус Гиздол #Георги Петров #Ивайло Иванов

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