Петима българи влизат в щаба на Маркус Гиздол в ЦСКА

ЦСКА обяви пълния треньорски щаб на новия наставник на тима Маркус Гиздол. Помощници на германеца ще са неговите сънародници Райнер Видмайер и Якоб Браун, а оостаналите в екипа са българи. Треньор на вратарите остава Ивайло Иванов, а за физическата подготовка ще отговарят Костадин Джоргов и Георги Петров. Анализатори ще са Мартин Стоянов и Мартин Митов.

Треньорският щаб на ЦСКА:

Маркус Гиздол - старши треньор;

Райнер Видмайер и Якоб Браун - помощник-треньори;

Ивайло Иванов - треньор на вратарите;

Костадин Джоргов и Георги Петров - кондиционни треньори;

Мартин Стоянов и Мартин Митов - анализатори.