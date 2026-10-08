Петима българи влизат в щаба на Маркус Гиздол в ЦСКА

Помощник-треньорите на германеца ще са негови сънародници в екипа на "армейците".
ЦСКА обяви пълния треньорски щаб на новия наставник на тима Маркус Гиздол. Помощници на германеца ще са неговите сънародници Райнер Видмайер и Якоб Браун, а оостаналите в екипа са българи. Треньор на вратарите остава Ивайло Иванов, а за физическата подготовка ще отговарят Костадин Джоргов и Георги Петров. Анализатори ще са Мартин Стоянов и Мартин Митов.
Треньорският щаб на ЦСКА:
Маркус Гиздол - старши треньор;
Райнер Видмайер и Якоб Браун - помощник-треньори;
Ивайло Иванов - треньор на вратарите;
Костадин Джоргов и Георги Петров - кондиционни треньори;
Мартин Стоянов и Мартин Митов - анализатори.