Станка Златева: От ЦСКА умишлено не пускат своите борци и треньори

Станка Златева заяви, че борците и треньорите на ЦСКА са имали достатъчно покани, за да се присъединят към националния отбор по класически стил за световното първенство в Казахстан, което започва на 24 октомври и ще бъде предавано пряко по БНТ 3. Борците и треньорите на „армейския“ клуб са отказали девет покани.

Пред БНТ президентът на Българската федерация по борба от ЦСКА умишлено не пускат своите наставници и състезатели, за да има интрига.

“На ЦСКА им е предложено. Имат достатъчно покани и който треньор иска, да дойде. И Армен Назарян беше поканен, и други треньори, които те си преценят да дойдат с класиците на подготовка. Така че там е умишлено да не се пускат, за да има интрига“, лаконична бе Златева.

По-рано през деня от БФ Борба мотивираха своето решение в националния отбор да не попаднат състезатели от ЦСКА в своя позиция.

Повече от интервюто със Станка Златева можете да гледате във видеото!