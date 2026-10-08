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БФ Борба: Участието в световния шампионат е обвързано с подготовката в лагерите на националните отбори

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Спорт
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От организацията излязоха с изявление относно отсъствието на състезатели от СКБ ЦСКА от състава на България на финалите в Астана. 

БФ Борба: Участието в световния шампионат е обвързано с подготовката в лагерите на националните отбори
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Българска федерация по борба (БФ Борба) подчерта, че участията на големи международни турнири са обвързани с подготовката в лагерите на националните отбори. От организацията направиха това вследствие на въпроси на журналисти относно отсъствието на състезатели от СКБ ЦСКА от състава на България на финалите в Астана.

В сряда излязоха списъците с предварителни регистрации на спортисти за турнира. България е представена единствено от Биляна Дудова при дамите, а в класическия стил са Димитър Георгиев, Стоян Кубатов и Айк Мнацаканян.

От федерацията също така пишат, че Белчо Горанов е освободен от Управителния съвет (УС) именно заради опит да наруши това правило. Той е изпратил писмо до Световната борба UWW, с което е поискал да бъдат допълнително регистрирани състезатели от ЦСКА на световното първенство. Това действие е било предприето без решение на УС и без съгласуване с председателя на БФ Борба Станка Златева.

"Във връзка с постъпили запитвания от представители на медиите относно неучастието на състезатели от СКБ ЦСКА на предстоящото Световно първенство, Българската федерация по борба (БФ Борба) заявява следното:

На 2 април 2025 г. Управителният съвет (УС) на БФ Борба единодушно е приел решение, с което се въвежда като основен принцип при подготовката на националните състезатели участието им в лагерите на представителните национални отбори в трите стила - класически, свободен и при жените.

Съгласно решението, условие за участие на състезателите в европейски и световни първенства, както и в Олимпийски игри, е те бъдат част от подготовката и лагерите на националните отбори. Изключения се допускат само при извънредни и изключителни случаи, след предложение на старши треньорите на националните отбори и решение на УС. Това решение не е отменяно. Напротив, то е потвърждавано неколкократно от УС на БФ Борба и е част от политиката на федерацията за изграждане на силни и конкурентоспособни национални отбори чрез системна подготовка на българските национали.

В изпълнение на това решение до състезателите на СКБ ЦСКА са отправени общо 9 покани за участие в тренировъчните лагери на националния отбор. Тези покани досега не са били уважени.

БФ Борба е категорична, че правилата за националните отбори трябва да важат еднакво за всички състезатели, независимо от техния клуб, име, титли и постигнати резултати. Именно затова УС не може да допуска едни национали да спазват решенията на федерацията и да участват в подготвителните лагери, а други да бъдат регистрирани за най-големите международни състезания, без да са изпълнили приетите от УС условия.

Във връзка с това БФ Борба огласява и един от мотивите за освобождаването на Белчо Горанов като генерален секретар: системно неизпълнение и саботиране на решения на УС. Като особено фрапиращ пример за този мотив беше посочено писмо до Международната организация на световната борба (UWW), с което е поискано да бъдат допълнително регистрирани състезатели от ЦСКА за Световното първенство. Това действие е извършено от Белчо Горанов въпреки изричното решение на УС на БФ Борба от 2 април 2025 г. и въпреки факта, че състезателите на СКБ ЦСКА многократно са били канени да се включат в лагерите на националния отбор.

Особено важно е, че това действие е предприето без решение на УС и без съгласуване с председателя на БФ Борба Станка Златева.

За УС на федерацията това представлява пореден пример за заобикаляне на колективно взети решения и действие от името на БФ Борба извън правомощията и волята на нейното ръководство.

БФ Борба подчертава, че въпросът не е свързан с личността на конкретни състезатели или с техните спортни качества и заслуги. Въпросът е в спазването на правилата, приети от УС, които трябва да бъдат еднакви за всички.

БФ Борба няма да допуска решенията на УС да бъдат заобикаляни или да се правят опити федерацията да бъде представлявана пред международните организации по начин, който противоречи на решенията на нейния колективен управленски орган", пишат от федерацията.

#БФ Борба

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