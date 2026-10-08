Президентът на БФ Бокс Красимир Инински: Екипната работа води до добри резултати

Екипната работа води до добри резултати. Това каза президентът на Българска федерация по бокс Красимир Инински след края на европейското първенство в София, за чиято организация домакините получиха похвали от най-високо ниво.

България завърши турнира на осмо място, след като Радослав Росенов стана шампион в категория до 60 кг, а Рами Киуан се класира трети на 75 кг.

"Емоцията все още ме е завладяла. Равносметката е, че екипната работа води до добри резултати. Един без друг не можем и когато сме заедно, ние сме по-силни. Резултатите го доказват. На предното първенство Рами стана най-добър боксьор на целия турнир, а сега това е Радослав Росенов. Това ни дава повод за гордост и смятам, че сме си свършили добре работата. Имаме цел, път и посока, които следваме със сърце и душа", заяви Инински.