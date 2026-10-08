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Радослав Росенов: Най-сладко е, че грабнах титлата при мъжете на родна земя

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Чете се за: 03:25 мин.
Спорт
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радослав росенов сладко грабнах титлата мъжете родна земя
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Титла на родна земя е най-сладкият момент в кариерата на българския боксьор Радослав Росенов, който стана европейски шампион в категория до 60 килограма при мъжете на европейското първенство по бокс в София.

"Най-сладко е, че грабнах титлата при мъжете на родна земя, пред нашата публика, мои познати и най-вече пред г-н Красимир Инински. Усещах го на ринга до мен и това ми помогна да оставя сърцето си, за да грабна златото", заяви Росенов, който бе избран от медиите за спортист на месец септември.

"Гледаме напред към световното първенство и нашата цел е да вземем квоти за Олимпийските игри. Най-важното е да бъдем сред първите четирима, на подиума, така че ще тренираме здраво и ще се борим за златото, а не за второ и трето място. Целта е медал, световна титла и квота за Олимпиадата през 2028. Трябва да давам всичко от себе си и да бъда дисциплиниран. Лишавам се от много неща, за да печеля тези медали. Роднините ми са в Германия и колкото и да ми се иска да отида при тях, трябва да се лишавам, за да успявам", каза още европейският първенец.

По пътя към финала Росенов срещна съперника, с който има може би най-голяма вражда - Всеволод Шумков. Руснакът победи българина на финала на еврошампионата през 2024, но през тази година родният национал се наложи на четвъртфиналите с 3:2 съдийски гласа (28:27, 26:29, 27:28, 28:27, 28:27).

"Най-големият си урок получих в мача с руснака през 2024. Тогава разбрах, че трябва да тренирам повече и да не се отпускам. Сложих си на ума, че рано или късно ще го срещна пак. Това стана сега и победата бе много сладка. Той игра несправедливо, нечестно и реферът се правеше, че не виждаше, но важното е, че го победих", обясни Росенов.

Рами Киуан също спечели медал, но бронзов. Европейският шампион в средната категория от 2024 си постави за цел да коригира този пропуск, но ще го направи в нова обстановка. Той ще свали килограми за олимпийската категория до 70 кг.

"Няма как да е положителна равносметката ми. Критичен съм към себе си и няма да променя това без злато. Няма как да се задоволя с трето място, но изпълнихме минималната цел. Аз обаче искам повече от себе си, както винаги. На високо ниво грешките са в малки детайли. Всеки мач има различни поуки. От този специално си взех поука за следваща среща с този руснак (Исмаил Муцолгов). Следващия път ще бъдем готови и ще го победим", каза Киуан.

"Планирам обаче да сваля на олимпийската категория, така че в бъдеще ще срещам и различни съперници", добави боксьорът.

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#eвропейско първенство по бокс за мъже и жени в София 2026 г. #Рами Киуан #Радослав Росенов

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