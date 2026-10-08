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Спряха сделка за 9 кг марихуана в София, четирима са задържани

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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Столичната полиция спря сделка за 9 кг марихуана на стойност 70 000 евро. За 72 часа са задържани са четирима, като един от тях вече е осъждан отново за разпространение на марихуана. Според разследването групата редовно е доставяла и разпространявала значителни количества наркотични вещества в София и страната.

От отдел „Наркотици“ отдавна наблюдавали четиримата задържани мъже. Те са на възраст между 25 и 32 години, като двама от тях са братя от град Елена. Периодично продавали големи количества наркотици.

старши комисар Димитър Андонов, зам.-директор на ГДНП: „В продължение на два месеца сектор „Наркотици“ към отдел „Криминална“ провежда разследване, при което на 6 се осуети сделката и се предотврати по-нататъшното разпространение на територията на страната.“

Четиримата задържани са с повдигнати обвинения. Във връзка с разпространението на смъртоносния фентанил, който замести хероина по улиците, от полицията обясниха, че след голямата акция от август в квартал „Факултета" разпространението на фентанил вече не е толкова централизирано.

главен инспектор Калин Рачев, началник на сектор „Наркотици“ в ГДНП: „Малки групи хора се опитват по всякакви начини да се снабдяват с този наркотик и да го пласират и нашите наблюдения са, че към момента разпространението се извършва с по-малки количества и все още нямаме локализирани места, където се произвеждат по-големи такива.“

Тази седмица предстои Софийския градски съд да гледа мярката и за неотклонение на жена задържана с 80 грама фентанил. Тъй като най-голямата употреба на фентанил не е в София - от сектор „Наркотици“ планират срещи с колегите си из страната. Пловдив води черната класация по смъртност.

#9 килограма марихуана #наркораспространение #четирима #сделка #акция #задържани

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