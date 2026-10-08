Близо 9 млн. цигари без български акцизен бандерол са задържани на "Кулата"

Митнически служители са открили близо 9 млн. цигари без български акцизен бандерол при проверка на товарна композиция с полска регистрация на ГКПП "Кулата". Камионът е пътувал от Гърция към България.

При проверката са намерени метални кутии с цигари от три марки. Общото количество е 449 958 кутии, или 8 999 160 къса, на стойност 1 789 852,80 евро.

По случая, под надзора на Районната прокуратура в Благоевград – Териториално отделение Петрич, е образувано досъдебно производство за държане на акцизни стоки без бандерол в особено големи размери.

Шофьорът на камиона – полски гражданин, е привлечен като обвиняем и е задържан за до 72 часа. Прокуратурата предстои да внесе в съда искане за постоянния му арест.