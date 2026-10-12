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Хакери срещу хладилници - мащабна кибератака във Франция повиши температурата им до 50°

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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По света
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Кибератака повиши температурата в хладилници и фризери на стотици френски супермаркети до 50 градуса по Целзий. Развалена е прясна и замразена храна на стойност милиони евро. Хакерите са атакували софтуера, който регулира температурата на хладилната техника. Ръководството на една от засегнатите търговски вериги определя случилото се като "изключително сериозно и безпрецедентно нападение.

Посегателството е извършено през нощта срещу понеделник. Служители на супермаркетите разказват, че са усетили пориви на топъл въздух при отварянето на хладилните шкафове в понеделник сутринта.

Френска телевизия излъчи кадри на фризер със сладолед, който показва температура от 26,5 градуса по Целзий.

Парижката прокуратура е започнала разследване за мащабна кибератака срещу "хладилната техника на няколко търговски вериги във Франция".

Еврокомисарят по земеделие и храни Кристоф Хансен осъди нападението и напомни:

"Сигурността на храните изисква повече внимание на всички равнища, защото превръщането на храните в оръжие стана реалност".

Засегнатите вериги са мобилизирали персонала си и работят с хладилни техници за възможно най-бързо решаване на проблемите и нормализиране на ситуацията.

#хакер атака #хладилници #Франция

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