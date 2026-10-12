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С Нобелова награда за икономика бяха отличени американците Робърт И. Хол и Майкъл Удфорд

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Американците Робърт И. Хол и Майкъл Удфорд си поделят Нобеловата награда за икономика за 2026 г., съобщи днес Шведската кралска академия на науките. Те са отличени за работата си в областта на „микроикономическите основи на макроикономическото стабилизиране“.

Миналата година носители бяха Джоел Мокир, Филип Агион и Питър Хауит. Половината от наградата тогава отиде при Джоел Мокир от Северозападния университет в Евънстън, САЩ, „за определянето на предпоставките за устойчив растеж чрез технологичен напредък“. Другата половина се присъди съвместно на Филип Агион, който работи в Колеж дьо Франс, Европейския институт по управление на бизнеса (ИНСЕАД) и Лондонското училище по икономика и политически науки, и на Питър Хауит от университета „Браун“ в Провидънс, САЩ, „за теорията на устойчивия растеж чрез творческо разрушение“.

През 1968 г. Шведската централна банка учредява наградата в памет на шведския индустриалец и химик от XIX век, който изобретява динамита и създава петте Нобелови награди.

Размерът на наградата е същият като този на останалите Нобелови награди и се финансира от финансовата институция. Първата награда по икономически науки е присъдена през 1969 г. на Рагнар Фриш и Ян Тинберген.

Досега призът е присъждан 57 пъти на общо 99 лауреати. Само трима от тях са били жени.

#американци #Нобелова награда за икономика

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