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Малкият акордеон набира популярност в Естония

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Чете се за: 03:02 мин.
По света
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Естонци от цялата страна възраждат интереса към народния инструмент с амбиция за участие във фестивал през 2028 г.

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Естония преживява бум в популярността на малкия акордеон – опростен вид акордеон. В събота 70 музиканти от цялата страна се събраха в общинския център Оису, за да свирят заедно.

Туулос Валк от Сетомаа свири на малкия акордеон, известен още като гармошка или на естонски – кармошка, от повече от 25 години. Той е обявен за най-добрия инструменталист в Сетонското кралство. Преди две години му е присъдено званието „Национален народен музикант“. Валк казва, че инструментът, който произхожда от Русия, се е разпространил в цяла Естония благодарение на народа на сето.

„Акордеоните като цяло са много популярни инструменти, които навремето изместиха други народни инструменти. Чарът на малкия акордеон е, че е лесен за пренасяне. Той е малък, но издава силен звук и се свири лесно“, казва Валк, който признава, че не може да чете ноти.

Много хора са се научили да свирят на малък акордеон самостоятелно или са взели уроци от опитен музикант. Вайке Пърн от Оису се шегува, че само за пет години е станала търсен изпълнител.

„Например, отидохме в Талин, за да свирим в двора на канцеларията на министъра на правосъдието. Канят ни на различни места и сме доста известни“, казва тя.

В Естония свиренето на малък акордеон се е превърнало предимно в женско занимание. Расмус Матияс Ханга, 17-годишен младеж от окръг Харю, е сред изключенията.

„Бях на гости на роднини на село. Една моя роднина свиреше на малък акордеон и си помислих, че и аз искам да се науча“, разказва Ханга.

Денят на малкия акордеон в Оису е организиран от двама виртуози на инструмента – Пирет Аус и Рути Енн. Работилници водят също Туулос Валк, Сийм Сарв, Кадри Лепасон и Расмус Кадая. Уло Сааремьотс демонстрира какво се случва във вътрешността на инструмента.

Дългосрочната цел на организаторите е участниците да се представят с мащабно изпълнение на Фестивала на народната музика през 2028 г.

„Работим усилено и се учим, така че, когато репертоарът бъде публикуван през пролетта, музикантите да могат да започнат да упражняват произведенията за фестивала“, казва Аус.

По оценка на Пирет Аус (народна музикантка и преподавателка по инструмента) в Естония може да има около 1000 души, които свирят на малък акордеон.

По материал на Olev Kenk (ERR), публикуван първоначално на 11 октомври


#малък акордеон #Естония

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