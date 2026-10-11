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Георги Танчев с първи шампионски пояс

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Спорт
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27-годишният боксьор от Петрич отказа португалеца Селсо Невес в шестия рунд.

Георги Танчев
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Нов успех за българския бокс. Георги Танчев спечели първата професионална титла в кариерата си. Непобеденият българин отказа португалеца Селсо Невес в шестия рунд и завоюва пояса на Швейцария в полутежка категория на галавечер в Базел.

27-годишният боксьор от Петрич, който се подготвя при треньора Борислав Бояджиев, продължава без загуба в професионалния бокс. С този успех рекордът му стана десет победи и едно равенство, като шест от триумфите са с нокаут.

За Танчев това е и първият завоюван пояс в кариерата.

#Георги Танчев

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