Георги Танчев с първи шампионски пояс

Нов успех за българския бокс. Георги Танчев спечели първата професионална титла в кариерата си. Непобеденият българин отказа португалеца Селсо Невес в шестия рунд и завоюва пояса на Швейцария в полутежка категория на галавечер в Базел.

27-годишният боксьор от Петрич, който се подготвя при треньора Борислав Бояджиев, продължава без загуба в професионалния бокс. С този успех рекордът му стана десет победи и едно равенство, като шест от триумфите са с нокаут.

За Танчев това е и първият завоюван пояс в кариерата.