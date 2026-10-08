Тайсън Фюри и Антъни Джошуа излизат на ринга преди 01:00 ч. след полунощ в Кардиф

Съперниците в тежка категория Тайсън Фюри и Антъни Джошуа планират да започнат своите загрявки на ринга преди мача в 01:00 часа след полунощ местно време на 12 декември, като стадионът „Принсипалити“ в Кардиф ще остане отворен до 03:30, според заявка до градските власти.

Мачът е обявен за "най-големия в историята на британския бокс", като уелският град е избран за домакин, след като други стадиони, включително лондонският „Уембли“, не са могли да предложат късните часове, необходими за привличане на северноамериканска публика, пише агенция Ройтерс.

Битката между бившите световни шампиони се излъчва по Netflix, а саудитският финансов магнат Турки Алалших първоначално се надяваше, че може да се проведе в "Медисън Скуеър Гардън" в Ню Йорк.

Говорител на Общинския съвет на Кардиф потвърди подробности за заявлението, което все още не е одобрено, с искане и за удължаване на срока за музика на живо и предлагане на алкохол до 03:00 часа сутринта.

Покривът на стадиона ще бъде затворен по време на цялото събитие и всички притежатели на билети ще трябва да бъдат на мястото от 23:30 часа на 11 декември, без по-късно допускане.

Билетите за битката ще бъдат пуснати в продажба в петък.