Носителят на голямата Световна купа на ФИС в алпийския сноуборд за 2016 г. Радослав Янков направи първа тренировка в Сноу Рюи. Тази събота в китайския курорт ще бъде открит сезона в Световната купа по паралелен гигантски слалом. Финалите са от 7:00 ч (бълг.вр.) и ще бъдат излъчени на живо по БНТ 3. Квалификацията е от 3 часа. На 5-6 декември в Милин (Китай) са следващите стартове за Световната купа в дисциплината паралелен гигантски слалом.

„Днес направихме първата официална тренировка. Условията са добри, тук снегът винаги е по-различен от европейския", обяви от Янков от Китай.

Утре е втората официална тренировка.