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Българската федерация по таекуондо освободи Фарзад Золгхадри

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Спорт
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Централата прие оставката на главния треньор на националните отбори.

Българската федерация по таекуондо освободи Фарзад Золгхадри
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Българската федерация по таекуондо освободи Фарзад Золгхадри от поста главен треньор на националните отбори. Решението беше взето на извънредно заседание на Управителния съвет на централата след кончината на президента на федерацията Слави Бинев.

УС на БФТ реши дейността на централата да продължи по предварително утвърдения план до края на годината. Това включва участието на националните състезатели в планираните тренировъчни лагери и международни състезания.

Ръководството освобождава Фарзад Золгхадри от поста главен треньор на националните отбори, като му благодари за добре свършената работа. На следващ етап ще бъде обявен конкурс за избор на негов наследник.

Управителният съвет прие и депозираната молба на Петър Палазов за прекратяване на назначението му като делегат на състезанията от държавния спортен календар. От федерацията изразиха благодарност към него за съвместната работа по организацията на състезанията.

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# Фарзад Золхадри #Българска федерация по таекуондо

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