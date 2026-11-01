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Фарзад Золхарди напусна националния отбор по таекуондо

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Спорт
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Причината е кончината на Слави Бинев.

фарзад золхадри младото поколение бъдещето българското таекуондо
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Треньорът на националния отбор по таекуондо Фарзад Золхарди прекратява работата си с Българската федерация след смъртта на Слави Бинев. Именно бившият президент на централата привлече иранския специалист в състава ни. По негова инициатива към тима се присъедини и олимпийската медалистка Кимия Ализаде.

"Днес взех решение да обявя края на сътрудничеството си с Българската федерация по таекуондо. Сътрудничество, което за мен никога не е било просто професионален ангажимент, а мисия, голямо предизвикателство и обща мечта за изграждането на едно различно бъдеще за българското таекуондо. Този път започна с доверието и подкрепата на човек, който имаше изключително важна роля за създаването и развитието на този проект – Г-Н Слави Бинев.

Той повярва в тази идея, гласува ми доверие и ми даде възможността заедно да работим за постигането на големи цели.

По време на работата ми като старши треньор на националния отбор на България по таекуондо вложих всички свои знания, опит и сили в изграждането на силен отбор, развитието на състезателите, повишаването на техническото ниво и постигането на значими успехи.

Част от общите ни цели и мечти се превърнаха в реалност. Постигнахме резултати, които имат значима и историческа стойност за българското таекуондо. Гордея се с всичко, което постигнахме заедно със състезателите и колегите ми. Тези успехи бяха резултат от общи усилия, взаимно доверие и вяра в една споделена визия.

За съжаление, с кончината на г-н Слави Бинев загубихме и движещата сила, и най-големия поддръжник на този проект. Вярвам, че има хора, които действително са незаменими.

Бих искал да изразя искрената си благодарност към всички състезатели, които ми гласуваха доверие, към колегите, с които работих рамо до рамо, и към всеки, който беше част от този път.

Затварям тази страница с гордост от постигнатото, с тъга за мечтите, които останаха неосъществени, и с дълбоко уважение към паметта и наследството на г-н Бинев", написа Золхарди.

#Фарзад Золхарди #Слави Бинев

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