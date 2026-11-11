БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Държавата ще доплаща на бизнеса по-скъпия ток,...
Чете се за: 01:37 мин.
Метростанция "Цар Борис III" отново е отворена
Чете се за: 00:37 мин.
Откърти се част от конструкция на метростанция...
Чете се за: 00:40 мин.
Наталия Ефремова: До броени дни ще изплатим помощта от...
Чете се за: 17:22 мин.
Още една жертва на катастрофата на АМ...
Чете се за: 00:32 мин.
НСлС разследва тежката катастрофа на АМ...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Облачно, с превалявания и мъгли в сряда, температурите продължават да се повишават

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Облачността ще е значителна, а на много места в Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще бъде с намалена видимост, която ще се подобрява в следобедните часове. Превалявания още има на отделни места, главно в западните райони и по поречието на Дунав. Ще духа слаб, в Източна България - умерен вятър от юг-югозапад.

Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София - около 5°, а максималните - между 12° и 17°, в София - около 11°.

И по Черноморието облачността ще е значителна, в сутрешните часове на отделни места с намалена видимост. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от 14° до 17°. Температурата на морската вода е 14° - 15°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

В планините ще преобладава облачно и мъгливо време. В масивите от Западна България ще превалява дъжд, над около 1800 метра – слаб сняг. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра - около 4°.

В четвъртък със слаб, в източните райони умерен вятър от юг-югозапад ще продължи да се пренася по-топъл въздух и температурите ще се повишат. Облачността ще е предимно значителна. Сутринта на отделни места в низините и котловините ще бъде мъгливо, възможни са и ръмежи.

В петък на места, главно в Южна България, ще превали. Южният вятър ще се усили, особено в Източна България и в близост до северните планински склонове. Ще бъде топло за средата на ноември с минимални температури в цялата страна над 10° и максимални между 19° и 24°.

През нощта срещу събота и в събота през страната ще премине добре изразен студен атмосферен фронт. В Северна България вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да нахлува по-студен въздух. От северозапад на югоизток на много места ще има валежи от дъжд. До края на деня в западната половина от страната вятърът чувствително ще отслабне, а в Източна ще се ориентира от североизток и ще бъде умерен.

В неделя ще преобладава облачно време, все още на места със слаби валежи от дъжд. Минималните температури в повечето райони ще са между 3° и 8°, а максималните - между 6° и 11°.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#повишение на температурите #прогноза за време #мъгли #валежи #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български скулптор Вежди Рашидов
1
Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български...
Още една жертва на катастрофата на АМ „Тракия“ – почина пациент в болницата в Сливен
2
Още една жертва на катастрофата на АМ „Тракия“ –...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
3
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Румен Радев от Дъблин: Проблемите на българите в Северна Македония се задълбочават
4
Румен Радев от Дъблин: Проблемите на българите в Северна Македония...
Наталия Ефремова: До броени дни ще изплатим помощта от 8000 евро на семействата на загиналите на АМ „Тракия“
5
Наталия Ефремова: До броени дни ще изплатим помощта от 8000 евро на...
Гълъб Донев: Отговорността към живота, здравето и сигурността на хората е водещ принцип във всяко управленско решение
6
Гълъб Донев: Отговорността към живота, здравето и сигурността на...

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
3
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
4
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
5
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
6
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев

Още от: Времето

Силен вятър и високи температури в средата на ноември
Силен вятър и високи температури в средата на ноември
Очакват се дъждове и силен вятър от следващата седмица Очакват се дъждове и силен вятър от следващата седмица
6936
Чете се за: 02:57 мин.
Бурен южен вятър в петък Бурен южен вятър в петък
Чете се за: 02:35 мин.
Необичайно топло за ноември, до 22° днес Необичайно топло за ноември, до 22° днес
Чете се за: 02:15 мин.
Жълт код за силен вятър утре Жълт код за силен вятър утре
Чете се за: 02:20 мин.
Сутрешни мъгли и през следващите дни Сутрешни мъгли и през следващите дни
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Сблъсък между тир и автобус - основната версия за началото на трагедията на АМ "Тракия"
Сблъсък между тир и автобус - основната версия за началото на...
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Без домашна ракия в магазини, ресторанти или фризьорски салони Без домашна ракия в магазини, ресторанти или фризьорски салони
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Искани ли са пари за престой на паркинг за коли и камиони от катастрофата на АМ "Тракия"? Искани ли са пари за престой на паркинг за коли и камиони от катастрофата на АМ "Тракия"?
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Какви ще са компенсациите за бизнеса и домакинствата след високите сметки за ток? Какви ще са компенсациите за бизнеса и домакинствата след високите сметки за ток?
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
След рекордната глоба: Търговските вериги заявиха, че има...
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Премиерът Радев: Европа трябва да бъде на масата за преговори за...
Чете се за: 02:17 мин.
По света
Путин: Ако след постигането на мир бъдат разположени военни на...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Цифров личен лекар: 42% от швейцарците използват изкуствен интелект...
Чете се за: 03:32 мин.
#Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ