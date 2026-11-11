Облачно, с превалявания и мъгли в сряда, температурите продължават да се повишават

Облачността ще е значителна, а на много места в Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще бъде с намалена видимост, която ще се подобрява в следобедните часове. Превалявания още има на отделни места, главно в западните райони и по поречието на Дунав. Ще духа слаб, в Източна България - умерен вятър от юг-югозапад.

Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София - около 5°, а максималните - между 12° и 17°, в София - около 11°.

И по Черноморието облачността ще е значителна, в сутрешните часове на отделни места с намалена видимост. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от 14° до 17°. Температурата на морската вода е 14° - 15°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

В планините ще преобладава облачно и мъгливо време. В масивите от Западна България ще превалява дъжд, над около 1800 метра – слаб сняг. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра - около 4°.

В четвъртък със слаб, в източните райони умерен вятър от юг-югозапад ще продължи да се пренася по-топъл въздух и температурите ще се повишат. Облачността ще е предимно значителна. Сутринта на отделни места в низините и котловините ще бъде мъгливо, възможни са и ръмежи.

В петък на места, главно в Южна България, ще превали. Южният вятър ще се усили, особено в Източна България и в близост до северните планински склонове. Ще бъде топло за средата на ноември с минимални температури в цялата страна над 10° и максимални между 19° и 24°.

През нощта срещу събота и в събота през страната ще премине добре изразен студен атмосферен фронт. В Северна България вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да нахлува по-студен въздух. От северозапад на югоизток на много места ще има валежи от дъжд. До края на деня в западната половина от страната вятърът чувствително ще отслабне, а в Източна ще се ориентира от североизток и ще бъде умерен.

В неделя ще преобладава облачно време, все още на места със слаби валежи от дъжд. Минималните температури в повечето райони ще са между 3° и 8°, а максималните - между 6° и 11°.