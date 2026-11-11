И коледните елхи във Франция жертва на горещото и сухо лято

Сухото и знойно лято продължава да има влияние. От жегата са пострадали и коледните елхи. В департамента Финистер в Бретан най-младите насаждения не са оцелели от жегата.

Гилдас Льо Фол, директор на водеща компания за коледни елхи: „Почти всички елхи са в това състояние, така да се каже, те са червени и мъртви. Лятото взе своето – жега и суша. 85% от елхите тук са мъртви."

За да се гарантира бъдеща реколта, няма друг избор, освен да се презасадят 120 000 дървета веднага. А това e безпрецедентен ход за това време на годината.

Гилдас Льо Фол, директор на водеща компания за коледни елхи: "Никога не бихме си представили, че в Бретан ще стане важно да се сади през есента, от страх,че пролетта ще е твърде суха."

Същият пейзаж може да се види на 300 км. разстояние, в Нормандия, където местен производител е принуден да накъса младите фиданки, които са напълно обгорели.

Пиерик Юбер, производител на елхи в Нормандия: "Това е загубена кауза. Да се презасади каквото е останало на ръка би била колосална задача. Затова реших да започна отначало.“

Дърветата достигат зрялост след около четири години. В друг разсадник в департамента Калвадос, горещата вълна и липсата на вода това лято все още са видими по някои от иглолистините.

„Това са следи от слънчево изгаряне“, коментира производителят. По-високите ели са издържали по-добре.

Екстремната суша може да повиши цените. Парижки цветар е на път да направи поръчка и се опасява от леко увеличение.

Агостино Барето, собственик на цветарски магазин в Париж: "Покачване между 10 и 15 цента. Какво ще промени това? В сравнение с миналата година това би означавало допълнителни 2 или 3 евро за елха."

Първите коледни елхи ще се появят на пазара във Франция до края на ноември.