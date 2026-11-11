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Провал на опита за импийчмънт: Конгресът блокира предложението срещу Пийт Хегсет

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Опитът за започване на процедура по импийчмънт срещу американския министър на отбраната Пийт Хегсет се провали - поне засега.

Контролираната от републиканците долна камара на Конгреса гласува да отнесе обвиненията към комисия. Така на практика бяха блокирани усилията, предприети от републиканския дисидент Томас Маси от Кентъки.

Това осигурява на Хегсет още време, преди демократите да поемат контрола над Конгреса догодина и евентуално да подновят опитите за отстраняването му.

Американският президент Доналд Тръмп приветства решението.

#Пийте Хегсет #импийчмант #Доналд Тръмп #САЩ

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