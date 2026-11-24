Четирикратният шампион от Формула 1 Макс Верстапен обмисля да участва в състезанието за издръжливост "24 часа на Дейтона" през следващата година.

Нидерландецът посети пистата преди Гран при на Лас Вегас, а това повдигна въпроса дали той ще се запише за надпреварата, която се провежда ежегодно в Дейтона Бийч, Флорида като част от сериите IMSA.

"Разглеждаме възможността, но засега посещението беше по-скоро заради снимки за Ред Бул. Определено искам да участвам. Това състезание е възможно още докато съм във Формула 1, така че се надявам, но ще трябва да изчакаме още малко за новини. Има време", заяви Ферстапен пред Motorsport.com.

Пилотът на Ред Бул уточни, че би искал да се състезава в клас GT3, след като по-рано през тази година участва в "24 часа на Нюрбургринг", където отборът му завърши на 36-о място от 159 автомобила.

Надпреварата в Дейтона ще се проведе в уикенда на 28-31 януари и е първи кръг от северноамериканския шампионат на IMSA.