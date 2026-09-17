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Радослав Рибарски, ПП: Очакваме мерките за горивата да имат поне същия обхват като компенсацията от 25 стотинки

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Снимка: БНТ
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Очакваме мерките на правителството заради високите цени на горивата да имат поне същия обхват като компенсацията от 25 стотинки на литър, въведена през 2022-2023 г. Това заяви в студиото на "Още от деня" депутатът от "Продължаваме Промяната" Радослав Рибарски. По думите му обявеният от управляващите пакет все още няма достатъчно конкретно съдържание.

"Хората вече изнемогват от цените, не само хората, транспорта, земеделските производители. Това всичко се натрупа за изключително кратко време, но бяха обявени някакви мерки, които към момента нямат абсолютно никакво съдържание. Ние очакваме да видим какво точно ще е съдържанието, а пък и те да бъдат представени пред Народното събрание, за да видим дали реално решават проблема", коментира Рибарски.

Той припомни мерките, предприети по време на енергийната криза през 2022-2023 г., когато бяха компенсирани потребители на електроенергия и природен газ, а за определен период цените на електроенергията бяха замразени:

"Така, че управляващите сега просто трябва да видят какво е било направено тогава и да изберат или да подобрят тези мерки, които тогава бяха използвани от тогавашното правителство. Беше въведена и въпросната компенсация от 25 стотинки на литър гориво. Очакваме да видим нещо, което има поне същия обхват и реално води до облекчаване на този инфлационен натиск, който наблюдаваме и идва от горивата."

На фона на предстоящата президентска кампания Рибарски коментира и засилващото се политическо противопоставяне. Той отхвърли тезата, че "Продължаваме Промяната" следва тактика на атаки и скандали:

"Ние просто изложихме едни факти, на които очакваме отговор. Това, което беше разкрито за помилването на наркотрафиканти и наркоразпространители – ние очакваме отговор. Госпожа Йотова е кандидат за президент и смятам, че цялото общество трябва да знае как тя е взела тези решения и защо ги е взела."

По думите му аргументите по темата не са достатъчни:

"Знаете колко пъти се опитвахме да се справим чрез законодателни мерки с райския газ и други опиати. Законодателно тези промени може би са довели до някакви резултати, но законодателно няма как това да бъде решено. Затова очакваме госпожа Йотова ясно да обясни как се стига до това, че осъден, преди това наркотрафикант, е бил осъден в Гърция, пък е получил помилване."

Рибарски определи темата "Петрохан" като отклоняване на вниманието от други въпроси, които според него са важни за обществото. Той разкритикува и начина, по който в настоящия парламент се провеждат изслушвания и се създават временни комисии. Според него в предишни парламенти временните комисии са давали възможност за по-задълбочено изясняване на обществено значими теми.

"Те заседаваха и там беше разкривана голяма част от информацията. Влизаше се в доста големи детайли, колкото и някои да смятат, че тези комисии не вършат нищо. Именно такава комисия разкри доста подробности по договора с "Боташ".

Той посочи и инициативата за временна комисия, която да разгледа хибридните атаки срещу България:

"Това в момента не се случва, от една страна, заради променения правилник за организация и дейност на Народното събрание, а от друга страна заради солидното мнозинство, което отхвърля абсолютно всеки един въпрос, който ние искаме да разгледаме в детайли в едно изслушване на ресорните министри. Днес и колегите от "Демократична България" подхванаха инициатива за временна комисия, която да разгледа хибридните атаки, на които България е изложена през последните месеци, и защо правителството отново ги подминава без особено внимание."

Според него България трябва да използва стратегическото си положение и възможностите, които предоставят европейските механизми.

Вижте целия разговор във видеото

#Радослав Рибарски #"Продължаваме промяната"

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