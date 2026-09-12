БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пожар в склад за боеприпаси край Горни Върпища, районът е...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Зеленски готов на разговор с Путин на срещата на върха на Г-20 в Маями

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Запази
възможната среща зеленски путин
Слушай новината

Украинският президент Володимир Зеленски изрази готовност да разговаря с руския президент Владимир Путин по време на срещата на върха на Г-20 в Маями през декември. В интервю за „Дойче Веле“ Зеленски заявява: „Трябва да се срещнем, да говорим и да вземем решения“.

От Ню Делхи, където пристигна за участие в срещата на върха на БРИКС, Путин заяви още, че конфликтът в Украйна е по вина на Запада, който постоянно оказва натиск върху Москва и се стреми да „въвлече“ Украйна в НАТО. Руският президент предупреди, че разполагането на европейски войски в Украйна би означавало война срещу Русия. Той коментира и резултатите от изборите в Германия. По думите му събитията в Европа, включително победата на крайната десница в провинция Саксония-Анхалт, са плод на „системни грешки“, допуснати от „западните глобалисти“ в политиката, сигурността и икономиката.

#среща на върха на Г-20 в Маями # Володимир Зеленски #Владимир Путин #преговори

Последвайте ни

ТОП 24

Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
1
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Наталия Ефремова: Кабинетът подготвя социален пакет, насочен към семействата
2
Наталия Ефремова: Кабинетът подготвя социален пакет, насочен към...
Министър Вълчев към училищните директори: Търсете диалог със семействата и ясни правила в училище
3
Министър Вълчев към училищните директори: Търсете диалог със...
Пожар в склад за боеприпаси край Горни Върпища, районът е отцепен
4
Пожар в склад за боеприпаси край Горни Върпища, районът е отцепен
Шофьорът, убил двама братя край село Смилян, е освободен с "подписка"
5
Шофьорът, убил двама братя край село Смилян, е освободен с...
България респектира Португалия за 2/2 на Евроволей 2026
6
България респектира Португалия за 2/2 на Евроволей 2026

Най-четени

Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
1
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
2
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
3
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
4
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
5
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
6
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...

Още от: САЩ и Канада

Дипломация и голф: Доналд Тръмп ще посети Ирландия
Дипломация и голф: Доналд Тръмп ще посети Ирландия
Ръководството на летището в Нешвил прие то да се преименува на "Доли Партън" Ръководството на летището в Нешвил прие то да се преименува на "Доли Партън"
Чете се за: 01:02 мин.
Четвърт век след кошмара на 11 септември - болката на близките не избледнява Четвърт век след кошмара на 11 септември - болката на близките не избледнява
Чете се за: 04:00 мин.
6 минути мълчание в САЩ за жертвите на атентатите на 11 септември 6 минути мълчание в САЩ за жертвите на атентатите на 11 септември
Чете се за: 03:02 мин.
Конгресът на републиканците: Тръмп накара хората да се закълнат, че ще гласуват Конгресът на републиканците: Тръмп накара хората да се закълнат, че ще гласуват
Чете се за: 02:42 мин.
25 години по-късно: Светът си спомня за атентатите на 11 септември в САЩ (ГАЛЕРИЯ) 25 години по-късно: Светът си спомня за атентатите на 11 септември в САЩ (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Пожар и взривове в "ЕМКО": Огънят е пламнал във военни складове
Пожар и взривове в "ЕМКО": Огънят е пламнал във военни...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова обмисля свикването на КСНС след взривовете в "ЕМКО" Президентът Илияна Йотова обмисля свикването на КСНС след взривовете в "ЕМКО"
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Пожарът в село Димовци: Положението остава сериозно, горят 2000 декара борова гора Пожарът в село Димовци: Положението остава сериозно, горят 2000 декара борова гора
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Иван Демерджиев за пожара в склада за боеприпаси: Няма пострадали и ситуацията е овладяна Иван Демерджиев за пожара в склада за боеприпаси: Няма пострадали и ситуацията е овладяна
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Откриха барелеф на Васил Левски в Джакарта
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Орлин Горанов се завръща в ефира на БНТ
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Пожарът в склада за боеприпаси край Горни Върпища продължава да гори
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Иван Христанов: Няма как да имаме силна България, ако президентът е...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ