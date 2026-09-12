Зеленски готов на разговор с Путин на срещата на върха на Г-20 в Маями

Украинският президент Володимир Зеленски изрази готовност да разговаря с руския президент Владимир Путин по време на срещата на върха на Г-20 в Маями през декември. В интервю за „Дойче Веле“ Зеленски заявява: „Трябва да се срещнем, да говорим и да вземем решения“.

От Ню Делхи, където пристигна за участие в срещата на върха на БРИКС, Путин заяви още, че конфликтът в Украйна е по вина на Запада, който постоянно оказва натиск върху Москва и се стреми да „въвлече“ Украйна в НАТО. Руският президент предупреди, че разполагането на европейски войски в Украйна би означавало война срещу Русия. Той коментира и резултатите от изборите в Германия. По думите му събитията в Европа, включително победата на крайната десница в провинция Саксония-Анхалт, са плод на „системни грешки“, допуснати от „западните глобалисти“ в политиката, сигурността и икономиката.