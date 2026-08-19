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Фенербахче и Олимпик Лион си отбелязаха по един гол в първия мач от плейофите в Шампионската лига

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Фенербахче и Олимпик Лион си отбелязаха по един гол в първия мач от плейофите в Шампионската лига
Снимка: БТА
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Турският тим Фенербахче и Олимпик Лион (Франция) завършиха 1:1 в първия мач плейофите в Шампионската лига, игран в Истанбул.

Лоис Опенда откри резултата за гостите в края на първото полувреме, а малко след почивката Мейсън Грийнууд изравни. Двата тима уцелиха и по една греда в хода на срещата.

Вторият мач е следващата седмица във Франция.

Динамо Загреб (Хърватия) направи 2:2 у дома с норвежкия Викинг (Норвегия) в друг двубой от плейофите на турнира, проведен на стадион „Максимир“ в Загреб. Реваншът ще се проведе в Норвегия на 26 август.

Дион Бельо в 6-ата минута и Матео Лисица в 10-ата отбелязаха за домакините. Петер Кристиансен в 26-ата и Златко Трипич в 39-ата бяха точки за Викинг.

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