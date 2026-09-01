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Стилияна Николова получи "Златна роза" от министъра на туризма

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Спорт
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Наградата е в знак на признателност за нейните постижения.

стилияна николова получи златна роза министъра туризма
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Министърът на туризма Илин Димитров прие президента на Българска федерация по художествена гимнастика Илиана Раева и Стилияна Николова, за да ги поздрави за големите успехи, постигнати на Световното първенство във Франкфурт, Германия.

Специален и символичен жест беляза срещата - министър Димитров подари на Стилияна Николова "Златна роза" в знак на признание за нейните постижения и за начина, по който с талант, класа и присъствие представя България пред света.

Министър Димитров отправи към Николова специална покана да се включи в кампания за популяризирането на България като туристическа дестинация. Грацията прие с удоволствие, а след като министърът научи, че тя владее няколко езика, се роди и идеята едно от нейните послания за България да прозвучи на арабски език.

По време на разговора министърът прояви интерес към тренировъчния и състезателния процес, както и към възстановяването на гимнастичките, и увери своите гости, че винаги е готов да помага в рамките на своите възможности, съобщават от федерацията.

Покана за срещата беше отправена и към личния треньор на Стилияна Николова - Валентина Иванова, която в момента е на почивка извън страната.

Днес шампионката заминава за високопланинската спортна база „Белмекен“, за да продължи подготовката си. Николова ще се включи и в изкачването на връх Зъбчето в Източна Рила, откъдето ще разкаже за една от впечатляващите природни дестинации на България.

#министър Илин Димитров #Стилияна Николова #Министерство на туризма #Илиана Раева

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