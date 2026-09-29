Демерджиев за тленните останки на цар Самуил: Ставаме свидетели на нещо, което трудно може да бъде оценено

Ставаме свидетели на нещо безпрецедентно, нещо, което трудно може да бъде оценено, коментира вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти в Благоевград по повод постигнатото споразумение с Гърция за връщане в България на тленните останки на цар Самуил.

На 3 октомври те ще бъдат транспортирани в България и положени в специален саркофаг в църквата „Света София“.

Демерджиев е в Благоевград за откриване на Учебно-тренировъчен център за подготовка на пожарникари и спасители в село Покровник.

От години се правят усилия в тази посока, за щастие вече са успешни – благодарение на доброто взаимодействие между България и Гърция, благодарение на личните усилия както на премиера, така и на посланика ни в Гърция, които трябва също да бъдат оценени, каза вътрешният министър.

Можем само в събота да посрещнем мощите на този изключително известен и драматичен български цар, каза той и допълни, че това е повод гражданите да дойдат да участват в това събитие. Взели сме мерки за сигурност, но повече това е повод за празник и почит, каза Иван Демерджиев.

На въпрос дали това поставя точка на претенциите на Скопие, Демерджиев заяви, че когато на саркофага на царя пише „Цар на българите“, споровете са излишни.