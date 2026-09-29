БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БНТ със специално издание на "Още от деня" за...
Чете се за: 00:50 мин.
Малко над половината българи доплащат за здраве
Чете се за: 02:22 мин.
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от...
Чете се за: 03:32 мин.
Гърция връща тленните останки на цар Самуил на България
Чете се за: 03:05 мин.
Наталия Ефремова: Предвиждаме 300 млн. евро повече за...
Чете се за: 08:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

БЪЛГАРИЯ ПОСРЕЩА ТЛЕННИТЕ ОСТАНКИ НА ЦАР САМУИЛ

Демерджиев за тленните останки на цар Самуил: Ставаме свидетели на нещо, което трудно може да бъде оценено

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Запази
Иван Демерджиев, коментар, Самуил
Снимка: БТА
Слушай новината

Ставаме свидетели на нещо безпрецедентно, нещо, което трудно може да бъде оценено, коментира вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти в Благоевград по повод постигнатото споразумение с Гърция за връщане в България на тленните останки на цар Самуил.

На 3 октомври те ще бъдат транспортирани в България и положени в специален саркофаг в църквата „Света София“.

Демерджиев е в Благоевград за откриване на Учебно-тренировъчен център за подготовка на пожарникари и спасители в село Покровник.

От години се правят усилия в тази посока, за щастие вече са успешни – благодарение на доброто взаимодействие между България и Гърция, благодарение на личните усилия както на премиера, така и на посланика ни в Гърция, които трябва също да бъдат оценени, каза вътрешният министър.

Можем само в събота да посрещнем мощите на този изключително известен и драматичен български цар, каза той и допълни, че това е повод гражданите да дойдат да участват в това събитие. Взели сме мерки за сигурност, но повече това е повод за празник и почит, каза Иван Демерджиев.

На въпрос дали това поставя точка на претенциите на Скопие, Демерджиев заяви, че когато на саркофага на царя пише „Цар на българите“, споровете са излишни.

#връщане на тленните останки на Самуил #с коментар #Иван Демерджиев

Водещи новини

ЦИК: Над 35 500 заявления са подадени в 72 държави за гласуване на президентския вот
ЦИК: Над 35 500 заявления са подадени в 72 държави за гласуване на...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Общо 770 000 противогрипни ваксини ще бъдат доставени у нас за сезон 2026/2027 Общо 770 000 противогрипни ваксини ще бъдат доставени у нас за сезон 2026/2027
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Гърция връща тленните останки на цар Самуил на България Гърция връща тленните останки на цар Самуил на България
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
БНТ със специално издание на "Още от деня" за връщането на останките на цар Самуил БНТ със специално издание на "Още от деня" за връщането на останките на цар Самуил
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
По следите на цар Самуил: факти, открития и историческа хронология
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Тленните останки на цар Самуил – първи политически реакции за...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Червен код: Проливни дъждове и бури в испанската област Каталуния,...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ