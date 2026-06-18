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Екип от български и международни експерти започнаха проучвания на свлачището по пътя Смолян - Пампорово

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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регионалният министър свлачището пампорово седмица имаме решение какви стъпки предприемем

Международен екип от инженери, геолози и геотехници започна предпроектни проучвания на свлачището по пътя Смолян – Пампорово. Специалистите извършват картировка, замервания и подготовка за изграждането на наблюдателни сондажи, чрез които ще се следят движенията на земните маси и нивото на подземните води.

„Правим предпроектно проучване. Ще бъдат изградени два наблюдателни сондажа, които ще отчитат деформациите в свлачищния масив, както и един сондаж за наблюдение на подземните води“, обясни инженер-геологът Васил Методиев, който е част от екипа, сформиран от Агенция „Пътна инфраструктура“ да обследва терена.

По думите му проучванията се извършват от консорциум от специалисти от различни области, сред които представители на Университета по архитектура, строителство и геодезия, както и чуждестранни експерти. Целта е да бъде направена цялостна оценка на свлачищните процеси и да се избере най-подходящото инженерно решение за укрепване на терена.

Свлачището в Родопите продължава да бъде активно, теренът остава опасен за работа

По време на огледите са установени нови пукнатини на около петнайсет метра над свлачището, което според експертите е знак, че процесите продължават. На място се вижда, че само за около месец пукнатините по асфалтовата настилка са се разширили с близо 10 сантиметра.

Предстои от двете страни на пътя да бъдат изградени наблюдателни сондажи, оборудвани с датчици, които ще отчитат хоризонталните премествания с точност до един милиметър. Събраните данни ще покажат на каква дълбочина се развиват свлачищните процеси, как се изменят във времето и къде трябва да бъдат изградени бъдещите укрепителни съоръжения.

„Това е едно от малкото свлачища, чието развитие се наблюдава в реално време. Основното свличане вече е настъпило, но процесите продължават и районът остава опасен“, посочи Методиев.

Успоредно с геоложките проучвания на терен работят и екипи на ЕВН. Те поставят стълбове за въздушно прекарване на електропровода в района, който бе скъсан при активизиране на свлачището.

Движението към Пловдив се осъществява по обходните маршрути от Смолян през Роженски ливади и през Превала – село Стойките – Пампорово. За бърза връзка между Смолян и курорта функционира обходен маршрут над свлачището. Няколкостотин метра от трасето вече са с нова асфалтова настилка, а в участъка, който до скоро беше черен път, е положена трошенокаменна фракция. Така се осигурява преминаването на автомобили до окончателното възстановяване на основния пътен участък.

#свлачището в Родопите #проучване

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