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ЕС предвижда да увеличи безплатните квоти в търговията с емисии

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Европа - Европейски съюз - Брюксел
Снимка: БТА
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Съветът на ЕС съобщи, че е постигнал съгласие за преразглеждане на европейското законодателство за безплатните квоти за търговия с емисии въглероден двуокис за топлинна енергия и горива. Тази мярка цели да защити европейските производства и предстои да бъде договорена с Европейския парламент, се уточнява в съобщението.

Промяната ще помогне на енергоемките производства да запазят конкурентоспособност и е част от промените в системата на ЕС за търговия с емисии. Държавите от ЕС днес са се споразумели да се увеличи безплатното разпределяне на квоти за емисии, като се използват около 88 милиона налични квоти до 2030 година. Според оценки на Европейската комисия това представлява спестяване на разходи за 6 милиарда евро за посочените сектори, се допълва в съобщението.

Съветът добавя още 33 милиона квоти, неразпределени по-рано. Преговорите с ЕП ще започнат, след като евродепутатите определят своята позиция. Целта на Ирландското председателство на Съвета на ЕС е да се постигне бързо споразумение и то да позволи своевременното прилагане на преразгледаните референтни стойности, като осигури подкрепа за тези промишлени отрасли, се посочва в съобщението.

Промяна бе предложена от Европейската комисия през юли и взима предвид опасенията за конкурентоспособността, изразени от промишлеността и държавите от ЕС заради намалените референтни стойности на европейската система за търговия с емисии и за безплатни квоти.

#търговия с емисии #Европейски съюз #квоти

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