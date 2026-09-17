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"Арена 8888" подобри рекорда по посещаемост на европейското първенство

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13 186 фенове са били на мача на България с Полша.

Евроволей 2026: България – Полша
Снимка: БГНЕС
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София счупи рекорда по посещаемост в сряда, 16 септември на европейското първенство по волейбол за мъже, на което сме съдомакини, стана ясно от статистика на Европейската конфедерация (CEV).

13 186 фенове са били на мача на България с европейския шампион Полша, в който "лъвовете" стигнаха до драматична победа с 3:2 гейма.

Пълните трибуни в зала "Арена 8888" в столицата станаха предпоставка за големия успех над "Дружина полска" - в отделните геймове 20:25, 31:29, 25:23, 19:25, 20:18.

Досега рекордът се държеше от залата в Тампере, Финландия с 12 300.

На другия полюс е била срещата от група А, където се подвизава един от домакините - световният шампион Италия, между Швеция и Словакия. В Модена, Италия е имало едва 351 души.

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