Правителството с план за ограничаване на тежките катастрофи

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев представят приетия на заседание на Министерския съвет План за действие за ограничаване на риска от тежки пътнотранспортни произшествия и повишаване безопасността на движението по пътищата.

Планът обединява в единна рамка институционалния и технологичния модел за изпълнение на мерките и необходимите промени в нормативната база. Основната цел е преминаване към проактивно управление на пътната безопасност, основано на анализ на риска, автоматизиран обмен на данни между институциите, ясно разпределение на отговорностите и проследяване на резултатите.

Георги Пеев, министър на транспорта: "Днес на Министерския съвет приехме решение, свързано с подобряване на плана за пътната безопасност. Планът е за революционно и е свързан с ясно изразена отговорност. Проблемът досега беше размита отговорност между много институции, ненужна дистрибуция на данни, препокриване на отговорности и неефективно управление на риска, съчетани с недобра инфраструктура, което води до пътни произшествия."

Планът включва над 31 мерки, обхващащи от образование до технически пунктове, заяви министърът на транспорта.

Георги Пеев, министър на транспорта: "Трябва ясно да се каже кой отговаря за безопасността в България. Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ имаше организационна роля. Тя правеше пожелателни анализи на база данни, които МВР и Министерство на транспорта предоставяхме - правеха мерки без механизми за контрол. Агенцията става орган, който ще управлява риска и ще го анализира, ще може да насочва необходимия ресурс."

Снимки: БТА

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев посочи, че още в началото на мандата му именно пътният травматизъм е бил поставен като акцент. Била е създадена работна група, която интензивно е създала тази концепция.

"Това, което за момента правим, е обединяване на контрола в Министерство на вътрешните работи, отделяне на достатъчно екипи, които ще спират и ще правят комплексни проверки т.е. цялостен, комплексен контрол ще бъде осъществяван от страна на МВР", заяви Демерджиев.

Той изрази надежда, че това ще подобри качеството на този контрол. Като второ нещо поясни, че държавата вече ще използва пълноценно толкамерите.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "В момента всички данни от тези камери ги извеждаме таблетите на полицаите, така че да е ясно кога има водач с рисков профил. Този водач ще бъде засечен още от първите камери. Ще се подаде към таблета на пътния полицай. Той ще изведе този автомобил. Ще се извеждат водачи, които имат маневри неправилни, които имат агресивно шофиране и по този начин вярваме, че превантивно ще успяваме да реагираме в такива случаи, а не да следваме събитията".

Демерджиев обясни, че се работи в още две направления. Заяви, че е обнадежден и вярва, че когато се концентрира контрола в МВР и когато се използват пълноценно наличните системи ефективността на контрола ще се повиши многократно.