Безплатни грипни ваксини за децата от есента осигуряват от здравното министерство. От ведомството съобщиха, че стартират Национална програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при деца за периода 2026–2030 г., с която за първи път се осигурява безплатна имунизация за най-малките.

Целта е да се намалят заболяемостта, усложненията и смъртността от сезонен грип в детска възраст чрез разширяване на ваксинационния обхват, както и да се повиши информираността на обществото за рисковете от заболяването в детска възраст.

Право на имунизация ще имат деца от 6-месечна възраст до 7 години включително, както и деца с хронични заболявания от 6-месечна възраст до 17 години включително.

Заложено е достигане на имунизационен обхват от 17% всяка година сред децата до 7 г. и обхващане на 10 000 деца с хронични заболявания.

От здравното министерство допълват, че у нас заболяемостта от грип е най-висока във възрастовите групи от 0 до 4 години и от 5 до 14 години, като през последния зимен сезон почти всеки втори преглед по повод грип е извършен при дете под 15-годишна възраст.

Увеличава се и делът на децата, приети в болница, като за последния сезон той достига над една трета от всички хоспитализирани лица с диагноза грип.

По данни от международни изследвания ваксинацията срещу грип намалява риска от хоспитализация при деца с над 50%, а риска от тежко протичане – с до 63%.

Освен здравните последици, грипът води и до значителни икономически загуби. Проучване на Института за пазарна икономика, показва, че разходите при една грипна вълна могат да достигнат около 145 млн. евро, като по-голямата част от тях са свързани с отсъствия от работа на родители и грижа за болни деца. В същото време разходите за ваксинационна програма са в пъти по-ниски.

Практиката в Европейския съюз показва, че ваксинацията срещу сезонен грип при деца е широко препоръчвана, а в много държави се осигурява безплатно като част от националните политики за превенция.