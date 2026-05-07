Безплатни грипни ваксини за децата от есента осигуряват от здравното министерство

През последния зимен сезон почти всеки втори преглед по повод грип е извършен при дете под 15-годишна възраст

Безплатни грипни ваксини за децата от есента осигуряват от здравното министерство. От ведомството съобщиха, че стартират Национална програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при деца за периода 2026–2030 г., с която за първи път се осигурява безплатна имунизация за най-малките.

Целта е да се намалят заболяемостта, усложненията и смъртността от сезонен грип в детска възраст чрез разширяване на ваксинационния обхват, както и да се повиши информираността на обществото за рисковете от заболяването в детска възраст.

Право на имунизация ще имат деца от 6-месечна възраст до 7 години включително, както и деца с хронични заболявания от 6-месечна възраст до 17 години включително.

Заложено е достигане на имунизационен обхват от 17% всяка година сред децата до 7 г. и обхващане на 10 000 деца с хронични заболявания.

От здравното министерство допълват, че у нас заболяемостта от грип е най-висока във възрастовите групи от 0 до 4 години и от 5 до 14 години, като през последния зимен сезон почти всеки втори преглед по повод грип е извършен при дете под 15-годишна възраст.

Увеличава се и делът на децата, приети в болница, като за последния сезон той достига над една трета от всички хоспитализирани лица с диагноза грип.

По данни от международни изследвания ваксинацията срещу грип намалява риска от хоспитализация при деца с над 50%, а риска от тежко протичане – с до 63%.

Освен здравните последици, грипът води и до значителни икономически загуби. Проучване на Института за пазарна икономика, показва, че разходите при една грипна вълна могат да достигнат около 145 млн. евро, като по-голямата част от тях са свързани с отсъствия от работа на родители и грижа за болни деца. В същото време разходите за ваксинационна програма са в пъти по-ниски.

Практиката в Европейския съюз показва, че ваксинацията срещу сезонен грип при деца е широко препоръчвана, а в много държави се осигурява безплатно като част от националните политики за превенция.

#Национална програма за ваксинопрофилактика #безплатни ваксини срещу грип #Министерство на здравеопазването #деца

