Успешна мисия: Капсулата на "Спейс Екс" се приводни в Тихия океан

Френската астронавтка Софи Адено и трима нейни колеги се приводниха успешно с капсула на "Спейс Екс" в Тихия океан край бреговете на Калифорния.

Тя заедно с Джесика Миър и Джак Хатауей от НАСА и Андрей Федяев от „Роскосмос" се завърнаха след близо осем месеца на борда на Международната космическа станция. Софи Адено счупи рекорда за най-дълъг престой на орбита на европейски астронавт.

С мисията си тя сбъдва детската си мечта и стана вторият гражданин на Франция летял в Космоса. Полковник Адено е и първата французойка, излязла в открития космос. Тя осъществи три отделни мисии с обща продължителност 19 часа и 42 минути.

След като стъпи на твърда земя в Тексас тя заминава за Кьолн в Германия, където ще премине през триседмична възстановителна програма в център на Европейската космическа агенция.