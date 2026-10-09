Течащи тавани, плъхове, хлебарки и по 37 деца в клас - как учат в съвременна Франция?

Продължаващите протести на гимназистите във Франция отвориха дебата за промени в системата на образованието. Учениците въстанаха срещу лошите условия в училищата, недостига на учители и претоварената учебна програма.

Колко тежко е всъщност положението във френските гимназии - вижте разказа на две учителки, които се присъединиха към протестите на своите ученици.

"Аз съм учител и учениците ми помагат да хващаме хлебарките в класната стая" - с този надпис 28-годишната учителка от Марсилия Диан де Скиуло се присъединява за пореден ден към протестите на своите ученици.

Диан де Скиуло, учител от Марсилия: "Това, което съм написала, е абсолютната истина. Миналата година преподавах в квартал, в който учениците и аз гонехме хлебарки по време на час. Качваха се по бюрото ми и по ученическите чинове."

Стари сгради, течащи тавани, липса на отопление през зимата и климатици през лятото и дори мишки и плъхове в коридорите и лавките - това описват протестиращите ученици. Но материалните условия са само част от проблема.

Диан де Скиуло, учител от Марсилия: "От личния ми опит като учител най-големият проблем са препълнените класни стаи. Тази година имам клас от 37 ученици. В началото на всеки час трябва да ги моля да проверяват за свободни столове и чинове в съседните класни стаи, за да могат да учат. Понякога се налага трима ученици да си делят един чин — дори в гимназии, които са по-предпочитани в сравнение с другите."

Липсата на достатъчно преподаватели беше искрата, запалила първите протести в гимназии в Кретей, Обервилие и Сен Дени - работнически райони с по-ниски доходи северно от Париж.

Премиерът Себастиан Льокорню обеща до края на октомври да вземе решения, свързани с най-неотложните проблеми като заместването на отсъстващи учители.

Осеан Буреа, учител в Обервилие: "Това, което искаме, е просто - няма нужда да чакаме до края на октомври, за да ни дадат отговорите. Те са прости - искаме чекове. Искаме чекове подписани пред нас. Няма да си тръгнем, докато не ги получим. Така стоят нещата. Те се опитват да печелят време, но ние сме тук и имаме цялото време на света за това."

На фона на исканията за повече финансиране, задачата пред Льокорню се усложнява от необходимостта да задържи държавните разходи, за да ограничи дефицита в следващия бюджет до 5%.