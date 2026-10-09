БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Часове преди премиерата на "Под прикритие 6":...
Чете се за: 04:42 мин.
Доналд Тръмп обяви сделка с Путин за руски дизел
Чете се за: 04:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Течащи тавани, плъхове, хлебарки и по 37 деца в клас - как учат в съвременна Франция?

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
8564
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Запази

Премиерът обеща решения, но е притиснат от задължителните съкращения в бюджета на страната

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Продължаващите протести на гимназистите във Франция отвориха дебата за промени в системата на образованието. Учениците въстанаха срещу лошите условия в училищата, недостига на учители и претоварената учебна програма.

Колко тежко е всъщност положението във френските гимназии - вижте разказа на две учителки, които се присъединиха към протестите на своите ученици.

"Аз съм учител и учениците ми помагат да хващаме хлебарките в класната стая" - с този надпис 28-годишната учителка от Марсилия Диан де Скиуло се присъединява за пореден ден към протестите на своите ученици.

Диан де Скиуло, учител от Марсилия: "Това, което съм написала, е абсолютната истина. Миналата година преподавах в квартал, в който учениците и аз гонехме хлебарки по време на час. Качваха се по бюрото ми и по ученическите чинове."

Стари сгради, течащи тавани, липса на отопление през зимата и климатици през лятото и дори мишки и плъхове в коридорите и лавките - това описват протестиращите ученици. Но материалните условия са само част от проблема.

Диан де Скиуло, учител от Марсилия: "От личния ми опит като учител най-големият проблем са препълнените класни стаи. Тази година имам клас от 37 ученици. В началото на всеки час трябва да ги моля да проверяват за свободни столове и чинове в съседните класни стаи, за да могат да учат. Понякога се налага трима ученици да си делят един чин — дори в гимназии, които са по-предпочитани в сравнение с другите."

Липсата на достатъчно преподаватели беше искрата, запалила първите протести в гимназии в Кретей, Обервилие и Сен Дени - работнически райони с по-ниски доходи северно от Париж.

Премиерът Себастиан Льокорню обеща до края на октомври да вземе решения, свързани с най-неотложните проблеми като заместването на отсъстващи учители.

Осеан Буреа, учител в Обервилие: "Това, което искаме, е просто - няма нужда да чакаме до края на октомври, за да ни дадат отговорите. Те са прости - искаме чекове. Искаме чекове подписани пред нас. Няма да си тръгнем, докато не ги получим. Така стоят нещата. Те се опитват да печелят време, но ние сме тук и имаме цялото време на света за това."

На фона на исканията за повече финансиране, задачата пред Льокорню се усложнява от необходимостта да задържи държавните разходи, за да ограничи дефицита в следващия бюджет до 5%.

#ученически протести #причини #Франция

Последвайте ни

ТОП 24

По-скъпи застраховки и зона с военен риск - последиците за Черно море от атаките с дронове
1
По-скъпи застраховки и зона с военен риск - последиците за Черно...
Военният министър след огледа на ударения кораб: Не може да се коментира чий е дронът
2
Военният министър след огледа на ударения кораб: Не може да се...
Разследващите в Пловдив разкриха повече детайли за убийството на 45-годишна жена
3
Разследващите в Пловдив разкриха повече детайли за убийството на...
Тежка катастрофа с двама загинали затвори главния път Бургас-Айтос
4
Тежка катастрофа с двама загинали затвори главния път Бургас-Айтос
След топлото време, идват валежи и осезаемо захлаждане от понеделник
5
След топлото време, идват валежи и осезаемо захлаждане от понеделник
Часове преди премиерата на "Под прикритие 6": Сериалът, който става все повече отражение на действителността
6
Часове преди премиерата на "Под прикритие 6": Сериалът,...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
3
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
4
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя София – Бургас
5
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя...
Константин Папазов е новият президент на Българската федерация по баскетбол
6
Константин Папазов е новият президент на Българската федерация по...

Още от: Европа

Гневни реакции на Украйна и ЕС след обявяването на сделка между САЩ и Русия за гориво
Гневни реакции на Украйна и ЕС след обявяването на сделка между САЩ и Русия за гориво
Ирландското председателство иска по-нисък бюджет на Европейския съюз от този на Еврокомисията Ирландското председателство иска по-нисък бюджет на Европейския съюз от този на Еврокомисията
Чете се за: 01:17 мин.
Най-малко 15 жертви на нови руски удари срещу Украйна след преговорите в Маями Най-малко 15 жертви на нови руски удари срещу Украйна след преговорите в Маями
Чете се за: 01:10 мин.
Нидерландия връща на Индонезия ценно издание на Корана и скъпоценен диамант Нидерландия връща на Индонезия ценно издание на Корана и скъпоценен диамант
Чете се за: 01:35 мин.
Умишлен палеж спря движението на влакове между Ротердам и Делфт Умишлен палеж спря движението на влакове между Ротердам и Делфт
Чете се за: 02:52 мин.
Двойно торнадо връхлетя италианския остров Сицилия, 11 души са ранени Двойно торнадо връхлетя италианския остров Сицилия, 11 души са ранени
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Тежка катастрофа с двама загинали затвори главния път Бургас-Айтос
Тежка катастрофа с двама загинали затвори главния път Бургас-Айтос
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Две седмици преди вота: Всички машини вече са ремонтирани Две седмици преди вота: Всички машини вече са ремонтирани
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Гневни реакции на Украйна и ЕС след обявяването на сделка между САЩ и Русия за гориво Гневни реакции на Украйна и ЕС след обявяването на сделка между САЩ и Русия за гориво
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Турция забрани социалните мрежи за деца под 15 години Турция забрани социалните мрежи за деца под 15 години
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Премиерът на Република Северна Македония: Очаквам диалогът да...
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Лято през октомври: Топлото време напълни плажа в Бургас (СНИМКИ И...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Червеногуша гъска от миди край Шабла отправя послание за опазване...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Часове преди премиерата на "Под прикритие 6": Сериалът,...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ