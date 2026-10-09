Днес е последният ден за назначаване на членове на ЦИК за изборите на 25 октомври

Изтича срокът, в който РИК трябва да назначат членовете на СИК за президентските избори на 25 октомври.

За да се избегне безразборната подмяна на членове в последния момент, ЦИК промени правилата. Подмяната вече може да става само след подаване на лична декларация, при невъзможност за явяване и по основателни причини – например болест или несъвместимост.

До утре избирателите, които искат да гласуват по настоящ адрес, трябва да подадат заявление. До 14 октомври участниците в изборите трябва да регистрират застъпниците си.

ЦИК вече започна демонстрации на машинното гласуване на ключови места в София. Разработено е и приложение „Избори 360“.