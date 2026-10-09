Екзекуция на живо: САЩ ще излъчват разстрела на бивш военен

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет обяви, че Пентагонът ще излъчва на живо в интернет екзекуцията на бивш военен, осъден за масово убийство.

Екзекуцията чрез разстрел на Нидал Малик Хасан ще се състои на 3 декември. Хасан беше осъден за убийството на 13 души и раняването на други 32 при стрелба във военната база „Форт Худ“ през 2009 г.

Говорителят на Пентагона Шон Парнел обяви в понеделник, че президентът Доналд Тръмп е одобрил екзекуцията на Хасан.

Хегсет отбеляза, че армията не е екзекутирала военнослужещ чрез разстрел от Втората световна война насам.