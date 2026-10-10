Най-малко 15 жертви на нови руски удари срещу Украйна след преговорите в Маями

Москва „изразява своята благодарност“ за споразумението за дизеловото гориво с Вашингтон, като отново удари Украйна, заяви украинският президент Володимир Зеленски след като най-малко 15 души загинаха при руски бомбардировки срещу Запорожие.

Три от жертвите са деца.

Според Зеленски, руската армия е изстреляла 5 планиращи бомби върху жилищни сгради.

Атаката последва 6-часови разговори в Маями, щата Флорида, за руската инвазия без участието на руски представители.

Снимки:БТА

Украинска, американска и европейска делегации са обсъдили следвоенния икономически пакет за Украйна и потенциал за нова архитектура на сигурност между Европа и Русия, твърди източник на Ройтерс. Според сайта "Аксиос", американските посредници се надяват на дипломатически пробив преди междинните избори за Конгрес на 3- ти ноември.