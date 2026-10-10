Двойно торнадо връхлетя италианския остров Сицилия, 11 души са ранени

Двойно торнадо връхлетя западното крайбрежие на южния италиански остров Сицилия. Единадесет души са пострадали, сред които четири деца, които бяха приети в болница, съобщи в. "Куотидиано Национале".

Двойното торнадо е рядко природно явление, което се е образувало над морето и е връхлетяло сушата в района на Марсала.

Бурята е нанесла сериозни материални щети, включително на училище в този град в провинция Трапани. В учебното заведение, което на практика е било разрушено, са пострадали петима възрастни и шест деца, четири от които са настанени в болница.

снимка: БТА

Ранени са и двама души, чийто автомобил бил отнесен от път и паднал в дере. Бури са причинили щети и в южната италианска област Кампания.