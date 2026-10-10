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Двойно торнадо връхлетя италианския остров Сицилия, 11 души са ранени

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Двойно торнадо връхлетя италианския остров Сицилия, 11 души са ранени
Снимка: илюстративна
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Двойно торнадо връхлетя западното крайбрежие на южния италиански остров Сицилия. Единадесет души са пострадали, сред които четири деца, които бяха приети в болница, съобщи в. "Куотидиано Национале".

Двойното торнадо е рядко природно явление, което се е образувало над морето и е връхлетяло сушата в района на Марсала.

Бурята е нанесла сериозни материални щети, включително на училище в този град в провинция Трапани. В учебното заведение, което на практика е било разрушено, са пострадали петима възрастни и шест деца, четири от които са настанени в болница.

снимка: БТА

Ранени са и двама души, чийто автомобил бил отнесен от път и паднал в дере. Бури са причинили щети и в южната италианска област Кампания.

#остров Сицилия #щети в Сицилия #двойно торнадо #пострадали хора # Сицилия

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