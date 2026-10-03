Три сватби в храма „Света София“ по време на историческата церемония

Три сватби в храма „Света София“ в деня на историческата церемония по посрещането на тленните останки на цар Самуил. Венчавките са планирани месеци преди да стане ясно, че именно в днешния ден останките ще бъдат положени в древната базилика. Тя е предпочитано място за сватби и почивните дни са запазени с месеци напред, дори има резервирани дати за следващото лято. При пристигането на тленните останки в църквата се проведоха и 3 кръщенета. Карина Караньотова се срещна със специалните булки.

Елена и Владимир се венчаха преди тленните останки на цар Самуил да бъдат положени в храма. Площадът вече беше препълнен с хора, а изтребителите прелетяха над главите им.

Владимир Чешмеджиев: „Много месеци назад планирахме, но се радваме, че успяхме да ги съчетаем сега.“

Елена Чешмеджиева: „Самото събитие е много специално не само за нас, но и за цяла България, така че за нас ще е голяма гордост, че днес ще се венчаем.“

Булка номер две избяга от суматохата и камерите веднага след венчавката, разбира се, заедно със съпруга си. След тях в храма влезе семейство Григорови, които вече бяха сключили граждански брак.

"БНТ: Очаквахте ли толкова много хора да има на вашата сватба, хиляди?

Валерия Григорова: Очаквахме, да. Впоследствие разбрахме, че ще са много." Мартин Григоров: „Определено е доста изненадващо, малко напрегнато. Първо беше леко проблематично, но после се оказа, че няма проблем и се радваме за което.“

Заради неочаквано многото гости получиха и неочаквано поздравление.