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БЪЛГАРИЯ ПОСРЕЩА ЦАР САМУИЛ

Три сватби в храма „Света София“ по време на историческата церемония

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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Три сватби в храма „Света София“ в деня на историческата церемония по посрещането на тленните останки на цар Самуил. Венчавките са планирани месеци преди да стане ясно, че именно в днешния ден останките ще бъдат положени в древната базилика. Тя е предпочитано място за сватби и почивните дни са запазени с месеци напред, дори има резервирани дати за следващото лято. При пристигането на тленните останки в църквата се проведоха и 3 кръщенета. Карина Караньотова се срещна със специалните булки.

Елена и Владимир се венчаха преди тленните останки на цар Самуил да бъдат положени в храма. Площадът вече беше препълнен с хора, а изтребителите прелетяха над главите им.

Владимир Чешмеджиев: „Много месеци назад планирахме, но се радваме, че успяхме да ги съчетаем сега.“

Елена Чешмеджиева: „Самото събитие е много специално не само за нас, но и за цяла България, така че за нас ще е голяма гордост, че днес ще се венчаем.“

Булка номер две избяга от суматохата и камерите веднага след венчавката, разбира се, заедно със съпруга си. След тях в храма влезе семейство Григорови, които вече бяха сключили граждански брак.

"БНТ: Очаквахте ли толкова много хора да има на вашата сватба, хиляди?
Валерия Григорова: Очаквахме, да. Впоследствие разбрахме, че ще са много."

Мартин Григоров: „Определено е доста изненадващо, малко напрегнато. Първо беше леко проблематично, но после се оказа, че няма проблем и се радваме за което.“

Заради неочаквано многото гости получиха и неочаквано поздравление.

Евтим Милошев, министър на културата: „Поздравления! Честито и на добър час! Какъв хубав ден, точно днес да е в същия храм. Успех в живота.“

"БНТ: Според вас каква е символиката за младоженците в този ден?

– Голяма е символиката, защото днес е ден за почит към паметта на великия цар, така че това не е по сценарий, но е страхотно."

#три сватби #България посреща цар Самуил #булки #младоженци

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