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Министърът на енергетиката: 286 абонатни станции са спрени, "Топлофикация София" не е готова за зимата

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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Министър на енергетиката, Ива Петрова
Снимка: БТА
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286 абонатни станции на „Топлофикация София“ са спрени заради аварийни ситуации, дружеството не е готово за зимата, заяви министърът на енергетиката Ива Петрова по време на заседание на Комисията по енергетика в Народното събрание.

При голяма част от тях прекъсването продължава повече от два месеца, допълни Петрова. Над 400 други аварийни ситуации са под наблюдение.

„Ако има проблем с топлоснабдяването, това няма да е поради липсата на ангажираност на „Булгаргаз“ или неизпълнение на техните задължения, а ще е чисто поради липса на адекватна подготовка и организация за този сезон на ниво „Топлофикация София“, заяви Ива Петрова.

По думите ѝ проверките преди началото на отоплителния сезон са установили сериозни пропуски в подготовката на дружеството.

По отношение на топлинната енергия министърът посочи, че увеличението на цената на природния газ ще бъде компенсирано чрез действащите законови механизми и Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Така поскъпването няма да се прехвърли върху сметките на домакинствата през настоящия регулаторен период.

#състояние на "Топлофикация София" #министър на енергетиката Ива Петрова #абонатни станции #аварии #новини в Метрото

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